Läti leevendas piiranguid välismaalt tulijatele

Nende jaoks, kel on täielikust koroonaviiruse vastu vaktsineerimise kuurist möödas kaks nädalat või kes on haiguse läbi põdenud, on piirangud kaotatud. Kes aga vaktsineeritud pole, peavad enne riiki sisenemist endiselt tegema testi ja jääma pärast piiriületust kümneks päevaks isolatsiooni.

Igal juhul tuleb Lätti minnes täita ka COVID-pass.

Euroopa Liidu kokkuleppe põhjal loeb Läti nüüdsest nõrga nakatumisriskiga maaks riike, kus kahe nädala nakatumisnäit jääb alla 75. Seni oli see piir 50.

Samuti tühistas Läti valitsus teisipäeval maskinõude vabas õhus rahvarohketes kohtades, näiteks tänavakohvikutes, haridus-, psühhoteraapia-, kihutustööüritustel, jumalateenistustel ja lastelaagrites.

Valitsuse epidemioloogilise julgeoleku eeskirjades selgitatakse, et kui viimase 14 päeva nakatumus 100 000 elaniku kohta on langenud alla 200, võib selle meetme üle vaadata.