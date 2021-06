ERM-i näitus pääseb lõpuks Vene tollist

Aprilli lõpus teatas ERM, et rändnäitust hoitakse kinni Venemaal Kingissepa tollipunktis. Nüüd, pea kaks kuud hiljem on näitus viimaks Eestisse tagasi tulemas.

ERM soovis küll näituse sel kolmapäeval algavaks kaheksandaks soome-ugri rahvaste maailmakongressiks üles saada, kuid juriidiliste toimingute tõttu polnud see võimalik.

ERM-i müügisoakonna arendusdirektor Viljar Pohhomov selgitas ERR-ile, et Vene tollis hoiti näitust kinni dokumentide valevormistamise tõttu.

"Kõik menetlused ja toimingud on praeguseks tehtud. Saime hoiatuse dokumentide valesti vormistamise eest."

Näituse peaks Vene toll üle andma juba järgmisel nädalal.

"Praegusel seisuga lähen järgmisel nädalal näitusele järgi. Ametlikud paberid peavad eelnevalt jõudma tolliposti. Põhimõtteliselt on probleem lahendatud ja saame näituse ära tuua," ütles Pohhomov.

Läbirääkimistel Vene ametnikega mängis olulist rolli väliskonsulaat.

"Eesti konsulaat Peterburis aitas meid väga palju ja soovitas meile juristi, kes meid kohapeal esindas. Meie enda minek istungitele oleks olnud problemaatiline," ütles Pohhomov.

Praeguse seisuga peaks näitus külastajate ette jõudma juuliks.

"Kui näitus nüüd peatselt kohale jõuab, läheb meil orienteeruvalt kaks nädalat et näitus püsti panna. Eeldan, et juba juulist on võimalik näitust ERM-is vaadata," lisas Pohhomov.

Pohhomov rõhutas, et suhteid Komi rahvamuuseumiga läbitud protsess ei rikkunud ja koostöösse suhtuvad mõlemad pooled jätkuvalt positiivselt.

"Komi muuseumiga on meil jätkuvalt väga head suhted. Kogu protsessi aja on nad väga muret tundnud ja osalesid selles protsessis ka väga aktiivselt."

Näitus "Jahirajad: küttimine sürjakomide maailmavaates ja igapäevaelus" on ERM-i jaoks olulise tähtsusega, kuna see on üle pika aja esimene rahvusvaheline ühisnäitus, kus lisaks audiovisuaalsele materjalile olid esitatud ka etnograafilised esemed.