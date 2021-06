Saksamaa avab augustist koroona vastu vaktsineerimise kõigile soovijatele

Saksamaa terviseminister Jens Spahn ütles kolmapäeval, et riik peaks sel nädalal jõudma selleni, et vähemalt ühe doosiga on koroona vastu vaktsineeritud üle poole elanikkonnast. Tema sõnul saab riik avada vaktsineerimise kõigile soovijatele alates juuli lõpust või augusti algusest.

Spahn ütles, et järgmise kahe kuu jooksul saab avada kõigile soovijatele vaktsineerimise tänu sellele, et kasvavad Pfizer/BioNTechi ning Moderna vaktsiinide tarned, vahendas Reuters.

Ministri sõnul septembrist nõudlus vaktsineerimise järele langeb. Ta lisas, et föderaalvalitsus on siiski valmis jätkama liidumaades vaktsineerimiskeskuste rahastamist pärast septembrit.

Saksamaa vaktsineerimiskampaania algus oli loid, kuid viimastel nädalatel on vaktsineerimine kiiresti kasvanud ning tänu sellele on nakatumine kiiresti vähenenud. See omakorda on võimaldanud valitsusel koroonapiiranguid leevendada.