Spahn: peame loobuma nakatumisnäidu jälgimisest tervishoiu korraldamisel

Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahn ütles esmaspäeval , et riik peaks loobuma koroona nakatumisnäidu jälgimisest tervishoiu korraldamisel ja aluseks tuleks võtta hoopis see, kui palju on inimesi haiglates.

"Võrdlusalus, mis tähendab, et viimase seitsme päeva jooksul registreeriti mitte rohkem kui 50 uut nakatumist 100 000 elaniku kohta, töötati välja siis, kui elanikkond oli vaktsineerimata. Leian, et see tuleks seadusest eemaldada, " ütles Spahn esmaspäeval Saksamaa ringhäälingule ZDF.

"50 juhtumi võrdlusalus, see on oma aja ära elanud," lisas Spahn.

Spahn leidis, et uueks koroonapiirangute võrdlusaluseks peaks saama haiglaravi vajavate inimeste hulk.

Saksamaal on täielikult koroonaviiruse epideemia vastu vaktsineeritud 59 protsenti elanikkonnast.

Spahni toetas ka Saksamaa Kristliku-Demokraatide Liidu (CDU) juht ja kantslerikandidaat Armin Laschet. "On teada, et 50 võrdlusalus pole enam sama, mis aasta tagasi, paljud inimesed on nüüd vaktsineeritud," ütles Laschet.