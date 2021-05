Venemaa võimud: soome-ugri rahvaste kongress on poliitiline tööriist

Venemaa soome-ugri rahvaste katusorganisatsioon (Afun) teatas , et soome-ugri maailmakongressid on Euroopa katse mõjutada Venemaa sisepoliitikat. Afun heidab Soomele ja Eestile ette, et mõlemad riigid peavad end Venemaa soomeugrilastest paremaks.

Afun ei osale suvel Tartus soome-ugri rahvaste maailmakongressil.

"Peaaegu igas Eesti ja Soome delegaatide kõnes kritiseeritakse meie riigi ja Venemaa soome-ugri rahvaste elu," teatas Afun.

"Kongressidel on varem keskendutud Venemaa soome-ugri negatiivsetele aspektidele. Me ei arva, et see oleks vastuvõetav," lisas Afun.

Soome-ugri rahvaste maailmakongressid toimuvad iga nelja aasta tagant. Kongressid toimuvad Soomes, Eestis, Venemaal ja Ungaris.

"Soome-ugri liikumise esindajad on Afuni avaldusest šokeeritud," ütles kongressi üks korraldajatest Niina Sinkko.

Afun postitas avalduse oma veebisaidil 23. aprillil.

"Tahaksin Afuniga dialoogi pidada, kuid meil pole pärast avalduse avaldamist õnnestunud nendega ühendust võtta," ütles Sinkko.

Sinkko lisas, et kõik soome-ugri rahvad on võrdsed.

"Afuni avaldus ei esinda Venemaal elavate soome-ugri inimeste tegelikku arvamust. Võib arvata, et avaldus on Afuni juhatuse seisukoht," ütles Eesti fennougrist ja kongressi üks korraldajatest Tõnu Seilenthal.

Afun asutati esimest korda 1991. aastal. Tegemist oli Venemaa soome-ugri rahvaste initsiatiivil loodud organisatsiooniga. Hiljem lakkas organisatsioon tegutsemast. 2005. aastal Venemaa võimud taaselustasid organisatsiooni.

"Afun ei esinda enam tegelikult rahvaid, vaid Venemaa ametivõime," ütles Seilenthal.

Venemaa ja Balti riikide omavahelised suhted on viimastel kuudel järsult halvenenud. Venemaa lisas hiljuti Balti riigid ebasõbralike riikide nimekirja.

Seilenthali hinnangul ei pruugi Afuni avaldus olla kooskõlastatud Kremliga. "Pigem mõned madalama astme ametnikud nuusutasid poliitilist õhkkonda," ütles Seilenthal.

Afun tõi avalduses ka näiteid, kus soome-ugri maailmakongressi kasutati väidetavalt Venemaa laimamiseks. Näited on rohkem kui kümme aastat vanad juhtumid.

2008. aastal toimus maailmakongress Venemaal Hantõ-Mansiiskis. Eesti president Toomas Hendrik Ilves pidas seal kõne. Kõne ei meeldinud Venemaa võimudele.

Seilenthali sõnul on maailmakongressil igal rahval üks hääl ja kõik otsused põhinevad konsensusel.

Veel pole selge, kas Afuni avaldus takistab Venemaa soomeugrilastel osalemast maailmakongressil. Kardetakse, et tööealised Venemaa soomeugrilased ei julge kongressil osaleda.

Korraldajad loodavad, et kongressil saavad osaleda ka Venemaa soome-ugri inimesed.

"Kongress poleks pädev, kui seal ei osaleks Venemaa soome-ugri inimesed," ütles Sinkko.