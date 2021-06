Eesti liitus Põhjamaade mereabi süsteemiga

Piiriülene Trossi süsteem töötab juba üle 20 aasta. Eestis hakkavad mereabi osutama siinsed vabatahtlikud merepäästeüksused ja nende partnerid, kes katavad teenusega kogu Eesti ranniku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Päästeliidu ning Soome ja Eesti merepäästeühingute koostöölepe allkirjastati neljapäeva keskpäeval Soome lahel, sest reisipiirangud ei võimaldanud kohtumist maismaal korraldada.

"Täna me teeme siin ajalugu, avades laevasõidu hooaja Eesti ja Soome vahel. Kõlab hästi, eksole. Kirjutame alla ja hakkame kohe homsest tööle ja teeme seda kaua üheskoos," ütles Trossi projekti Eesti koordinaator Rait Killandi.

"See on olnud pikk teekond, mis algas 2005. aasta paiku. Ja minu meelest on see tulemus suurepärane. Mul on kindel tunne, et tulemus on suurepärane. See on märk jätkuvast ja sügavast koostööst Soome ja Eesti vabatahtlike vahel. Mis mul öelda on, suur aitäh!" rääkis Eesti Merepäästeühingu juht Tanel Hinno.

"Nagu meil on kombeks öelda - meil on üks meri, meri seob meid ja seob Soome ja Eesti meresõitjaid. Seega on loomulik, et me arendame koostööd selles suunas, et edaspidi saab samasugust teenust nii Eesti kui ka Soome rannikul," sõnas Soome Merepäästeühingu tegevjuht Jori Nordström.