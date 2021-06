EL-ile aluse panija Robert Schuman liigub kanoniseerimise suunas

Vatikani teatel kiitis paavst Franciscus laupäeval heaks dekreedi, milles tunnustati Schumani kangelaslikke tegusid.

Robert Schuman oli endine Prantsusmaa pea-, rahandus- ja välisminister pärast teist maailmasõda. Aastal 1950, olles toona välisministri ametis, töötas ta välja plaani Euroopa majandusliku ühtsuse suurendamiseks, lootuses, et see aitab edendada ka rahu.

Schuman suri 1963. aastal, olles esimene Euroopa Parlamendi eelkäija president.

Paavsti otsus tähendab seda, et katoliiklased võivad kutsuda Shumanit kõrgeauliseks. See on üks mitmest sammust tavaliselt küllaltki pikal teel, mille tulemuseks võib olla pühakuks kuulutamine.

Euroopa Komisjoni kodulehel kirjeldatakse Schumanit ühena Euroopa ühtsuse esiisadest, nimetades teda Euroopa integratsiooni arhitektiks.

Vatikan kirjeldas Schumanit katoliiklasena. "Avalikku elu elava mehe tegude taga oli mees, kes elas seespidiselt sakramentide järgi, kes võimalusel läks abee juurde, kes mõtiskles pühasõna üle, enne kui vormis selle oma poliitilisteks väljaütlemisteks," seisis avalduses.

Robert Schuman sündis 1886. aastal Luksemburgis Saksamaa annekteeritud aladel. Ta isa oli prantslane ja ema Luksemburgist ning sündides oli ta Saksamaa kodanik. Pärast esimest maailmasõda, kui alad Prantsusmaale tagastati, sai Schumanist Prantsuse kodanik.

Schuman oli advokaat ja Prantsuse parlamendi alamkoja liige. 1940. aastal, pärast Natsi-Saksamaa okupatsiooni algust, võttis gestaapo Schumani kinni, kuid tal õnnestus 1942. aastal põgeneda. Euroopa Komisjoni kodulehel oleva elulookirjelduse põhjal tegutses ta ka Prantsuse vastupanuliikumises.

Pärast sõda oli Schuman nii Prantsusmaa rahandus-, pea-, välis- kui ka justiitsministri ametis.

9. mail 1950. aastal pidas ta kõne, milles kutsus Euroopa riike tihedamale koostööle, et edendada ühiseid majandushuve. Taoline koostöö, eriti Prantsusmaa ja Saksamaa vahel, muudaks tema sõnul järjekordse sõja Euroopas mõeldamatuks ja võimatuks.

Tema plaan tõi kaasa Euroopa Söe- ja Teraseühenduse loomise 1952. aastal, mis oli 1958. aastal loodud ühisturu eelkäija.

Mullu Schumani deklaratsioonina tuntuks saanud kõne 70. aastapäeval kiitis paavst Franciscus riigimehe pärandit. Franciscus ütles, et sellest hetkest algas "suur stabiilsuse ja rahu periood, mida naudime tänaseni".