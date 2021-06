Jaanipäeva paiku on Eesti maasikatel kõige soodsam hind

Maasikakasvatajad on mures. Marjad valmivad, aga inimesed ei jõua turule ostma. Laari talu perenaine Kadri Nebokat prognoosib lühikest maasikahooaega.

"Kutsun üles marju ostma - enne jaani, peale jaani, aga ärge hiljaks jääge!"

Nebokati sõnul valmib kuuma tõttu kogu saak samal ajal.

"Praegu käib maasikakorjamine täistuuridel. Marja on palju, aga mari jääb peenikeseks seoses kuumusega. Kuumus on taimedele liiga teinud, osad taimed on närtsinud, olenemata sellest, et vajalikud süsteemid töötavad."

Joosepi Talu turundus- ja müügijuht Ranet Roositalu sõnul langeb maasikate hind oluliselt.

"Kui praegu on Eesti maasika hind 4-7 eurot, siis ma kujutan ette, et peale jaanipäeva on ta kuskil 3-4 eurot. Peale jaanipäeva on kõige mõistlikum tulla sissetegemiseks maasikaid ostma, siis on hind kõige madalam."

Roositalu ütleb, et kuumaga on raske hoida maasika kvaliteetset välimust, ent maasikakasvatajad paluvad mõistvat suhtumist.

"Sellise temperatuuriga on väga raske kvaliteeti maksimumi peal hoida, eks ta ikka mõjutab. Kuumaga on raske müüa ja maasikas pikalt ei seisa, aga samas, kui on korralikult jahutatud, siis ma usun, et midagi kaootilist ei ole."