Ida-Virumaal põleb mitmes kohas maastik

Kell 13.39 teatati häirekeskusele, et Oru linnaosas Briketi tn kõrgepingeliini all on näha palju suitsu. Päästjate sündmuskohale jõudes põles umbes 100x200 ruutmeetrit pinnast.

Seoses tugeva tuule ja raskendatud ligipääsuga sõitsid sündmuskohale päästemeeskonnad Jõhvist, Kohtla-Järvelt, Iisakust, Narva-Jõesuust, Sillamäelt ja vabatahtlikud päästjad Mäetaguselt. Tule levik on kontrolli all, toimub järelkustutustöö. Kustutustöid juhib Jõhvi operatiivkorrapidaja.

Umbes poolteist tundi hiljem teatati häirekeskusele, et Vaivara külas Sarvesoo piirkonnas on näha heledat suitsu ja tunda tugevat suitsu lõhna. Ligipääs sellelegi piirkonnale on raskendatud. Päästjad selgitasid välja, et põleb kulu nelja hektari ulatuses.

Sündmuskohale saadeti päästjad Narva, Sillamäe, Kiviõli ja Rakvere päästekomandost. Lisaks uuritakse tulekahju ulatust ja levikut drooniga. Tulekahjule on piir peale pandud, toimub järelkustutustöö.

Päästeamet kutsub üles inimesi käituma vastutustundlikult, arvestades ilmastikuoludega.

Riigi ilmateenistus hoiatab, et kõrge temperatuuri tõttu on Eesti metsade tuleohtlikkus suur.