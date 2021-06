Kaitseväe orkester viiakse sõjamuuseumi alla, PPA oma tulevik on lahtine

Maikuu keskel tegi Keskerakonda kuuluv siseminister Kristian Jaani ettepaneku kaitseväe ja PPA orkestrite liitmiseks. Praegu on kindel vaid see, et sõjamuuseumi alla liigub kindlasti kaitseväe orkester.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Karin Kivipõld ütles reedel ERR-ile, et töö käib kaitseväe orkestri üleviimisega sõjamuuseumi koosseisu.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (samuti Keskerakond) tegi mai keskel ettepaneku tuua üheks liidetud orkester Tallinna kultuuriasutuste alla. Kas PPA orkestri tulevik on Tallinna linna all, seda avalikult keegi kommenteerida ei taha, kuigi selle võimalusega kuluaarides spekuleeritakse.

Tallinna linnavalitsuse kommunikatsioonijuht Kirsti Ruul märkis ERR-ile, et politsei- ja piirivalveameti orkestriga ei ole Tallinnal praegu mingeid kokkuleppeid. Ta ei täpsustanud ka, millised on edasised plaanid selles küsimuses. Puhkusel viibivalt linnapea Kõlvartilt ei õnnestunud ERR-il kommentaari saada.

Siseminister Kristian Jaani sõnul on praegu kaalumisel erinevad ettepanekud.

"Eesmärk on leida lahendus, mis võimaldaks politsei- ja piirivalveorkestril jätkata. Praegu otsuseid veel tehtud ei ole. Otsustest saab rääkida hiljemalt sügisel," sõnas Jaani.

Tulenevalt riigi üldisest hoiakust vähendada tegevuskulusid ja järgida riigieelarve strateegias seatud tegevuskulude kokkuhoiu eesmärki, teatasid nii kaitsevägi kui ka PPA mai keskel oma orkestrite koondamisest. See tekitas suure poleemika, mille järel on otsitud võimalusi mõlema orkestri tegevuse jätkamiseks.