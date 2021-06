USA lubab Kabuli võimudele toetust ka pärast vägede väljaviimist

Ühendriikide luure värske hinnangu kohaselt peab Afganistani valitsus vastu kõige rohkem kuus kuud pärast seda kui Ühendriikide ja NATO väed välja viiakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Afganistani ja Ühendriikide partnerlus ei lõppe. See jätkub. Kuigi meie väed lahkuvad, ei lõppe meie toetus Afganistanile. Me aitame neil oma sõjaväge üleval pidada, samuti toetame poliitiliselt ja majanduslikult. Teie amet on väga raske. Ja iga kord, kui mulle tundub, et minu töö on keeruline, mõtlen Afganistani presidendi peale," sõnas USA president Joe Biden.

Islamirühmitus Taliban on viimastel nädalatel jõudsalt uusi alasid enda kätte haaranud. USA ametiisikute sõnul ei ole siiski loota, et vägede välja viimine peatatakse, samuti ei ole Kabulil oodata USA sõjalist abi võitluses Talibani vastu.

"Kõik afgaanid, nii ettevõtjad, tudengid kui valitsusametnikud on mures. Ettevõtjad ei taha enam Afganistanis äri ajada. Need, kel võimalik, on välismaale

siirdunud, et kaitsta ennast ja oma peret. Kõik inimesed on mures. Pole ju teada, mis saab edasi," rääkis Kabuli elanik Sediqullah.

Ghani ütles kohtumistel Washingtonis, et Afganistani valitsuse kukkumist on ka varem ennustatud, aga see ei ole täide läinud. "Tuleb mõista, et suurte muutuste ajal võib nii mõndagi juhtuda. Aga küllap näete, et sihikindluse, ühtsuse ja partnerite toel saame kõigest jagu!" sõnas Ghani.