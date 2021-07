Valge Maja: USA väed lahkuvad Afganistanist täielikult augusti lõpuks

"Me ootame selle lõpuleviimist augusti lõpuks," ütles Valge Maja pressisekretär Jen Psaki ajakirjanikele.

Ta reageeris spekulatsioonidele, et viimased üksused lahkuvad Afganistanist lähipäevil, ning muredele, et rahvusvaheliselt toetatav Afganistani valitsus võib seejärel kiiresti kokku variseda islamiliikumise Taliban üha tugevneva surve all.

President Joe Biden oli seadnud vägede lahkumise tähtajaks 11. septembri ning USA kaitseametnikud kinnitasid varem reedel, et kõik Ühendriikide üksused lahkusid Bagrami õhuväebaasist, mis on suurim Afganistanis.

President Biden rõhutas reedel, et mingit plaani USA vägede koheseks lahkumiseks ei ole ning kõik on täpselt sealmaal, kus olema peab.

USA ametnikud ütlesid juuni lõpus, et Afganistani jääb Ühendriikide peamiste sõjajõudude peatse lahkumise järel diplomaatide julgeolekut tagama umbes 650 USA sõdurit.

Lisaks jäävad sajad USA sõdurid valvama Kabuli lennujaama, et toetada seal julgeolekut tagavaid Türgi sõdureid enne septembrit, mil Türgi peaks lennujaama turvamise täielikult üle võtma.

USA sõdurid lahkusid Afganistani Bagrami lennubaasist

USA sõdurid lahkusid pärast 20 aasta pikkust sõjategevust Afganistani Bagrami lennubaasist.

Ameerika Ühendriikide üksused võtsid Bagrami enda kontrolli alla pärast 11. septembri rünnakuid ja see on olnud Ameerika sõjalise jõu sümbol Afganistanis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

USA ei ole julgeolekukaalutluste tõttu öelnud, millal täpselt viimane sõdur Afganistanist lahkub. Praegu käivad läbirääkimised Kabuli lennuvälja julgestamise üle, samuti on kavas jätta 650 Ameerika sõdurit kaitsma USA saatkonda Kabulis.

Ameerika Ühendriikide ja NATO üksused lahkuvad, kuid islamirühmitus Taliban võtab järjest uusi alasid enda kontrolli alla. Luureallikate hinnangul võtab Taliban Afganistanis jälle võimu enda kätte kuue kuu kuni aasta jooksul.

"Ameeriklased peavad Afganistanist lahkuma ja riiki peab saabuma rahu. Me oleme keerulises olukorras. Osa inimestest on oma kodukohast lahkunud, kui piirkond on langenud. Paktias on juba seitse regiooni Talibani kätte langenud," rääkis Kabuli elanik Javed Arman.

"See on hea uudis, (et ameeriklased Bagramist lahkuvad). Ameeriklased on Talibaniga Dohas kokkuleppe saavutanud ja need lepingud tuleb ellu viia. See on Afganistani huvides," ütles Kabulis elav Yaasin Hemat.