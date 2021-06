Uuenenud Klooga rand loodab endise hiilguse tagasi saada

Klooga ranna rekonstrueerimistööde esimene etapp on lõppenud. Järgmiseks suveks on plaanis ehitada juurde mänguväljakuid ning laiendada laudteede ala.

Keskpäeval oli Klooga rannas vähem rahvast kui kõige palavamate ilmade ajal, kuid suvitajaid jagus nii palliplatsile kui ka rannatoolidele.

Klooga ranna eelmisest hiilgeajast on möödunud aastakümneid. Ranna taassündigi on kavandatud juba kümmekond aastat.

Märtsis, kui maas oli veel lumi, pandi maha esimesed märgid ning tööd algasid. Nüüd on jaanipäev läbi ja rand tõepoolest ka valmis. Eehitustööd läksid maksma 341 000 eurot.

"Päris palju on uut. Juurde on tekkinud 1300 ruutmeetrit laudteid, tekkinud on mänguväljak ja sportimisvõimalus elanikele. Meie tänane sihtgrupp ongi põhiliselt just meie kohalik elanikkond siin Kloogarannas ja Lääne-Harju vallas," rääkis Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.

Balti jaamast toob rong pealinnarahva otse randa. Praegu käib pealinna ja Klooga ranna vahet päevas kolm rongi ning vald on asunud Elroniga läbi rääkima, et vähemalt suvel oleks rongiliiklus tihedam. Seda enam, et randa on asja ka sportijatel. Klooga rannas on rannajalgpalli- ja võrkpalliväljakud.

Vallavanema sõnul on praeguseks tulnud välja ka esimesed probleemid, mis tuleb lahendada.

"Liikumispuudega inimesed ja ka lapsevanemad ei pääse lapsevankriga vee piirini. Siis me tekitame sellised teed juurde, mis viivad täiesti merre," ütles Saat.

Järgmisel aastal valmib rannas veel 800 ruutmeetrit laudteid ning juurde ehitatakse ka mängu- ja spordiväljakuid.