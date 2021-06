Eesti Energia õlitehased ja elektrijaamad naudivad soodsat turuseisu

AS Enefit Poweri juhi Andres Vainola sõnul pole nad tootjatena nii kõrgeid põlevkiviõli hindu juba ammu näinud. Nõudluse ja hinna kasvu taga on Vainola hinnangul maailmamajanduse oodatust kiirem taastumine koroonapandeemiast, nii et õlitehased töötavad täie võimsusega.

"Nii öelda torud on punased ja maksimumplaani järgi. Ka praegune aastaprognoos on selline, et suure tõenäosusega see aasta suudame õlitehase tootmismahu aastarekordi purustada," rääkis Vainola.

Sarnane olukord valitseb ka elektritootmises. "Ega me ka ei osanud siin ennustada, et juuni lõpus päris mitmel päeval Eesti tootis elektrit rohkem kui ise tarbis. Seda ei ole juba ammu olnud ja eriti suvekuudel. Nii et ka need elektriturud on hästi volatiilsed ühelt poolt, aga ka elektrihind on oluliselt tõusnud."