Tallink prahib Victoria I ja Romantika Vahemerele

Victoria I sõitis Tallinnast välja esmaspäeval ja Romantika lahkub Tallinnast 5. juulil. Victoria I on sõitnud Tallinna ja Stockholmi ning Romantika Stockholmi ja Riia vahelisel liinil.

Laevad võtavad kursi ühte Tanger-Medi sadamasse ja saabuvad tagasi Tallinnasse oktoobris. Prahtimise perioodil opereerivad laevu Tallinki tehnilised meeskonnad.

Tallink on laevasid Vahemerele prahtinud ka kümme aastat tagasi, kui erinevad laevad prahiti lühemateks perioodideks kohalikele operaatorfirmadele kokku nelja aasta vältel.

"Meil on hea meel, et meil on õnnestunud saavutada järjekordne prahtimiskokkulepe oma laevadele selleks aastaks ja nad ei pea jõude sadamakai ääres seisma, kuni reisipiirangud leevenevad ja tavapärane reisijate liikumine taastub. Kuigi prahtimisleping on lühiajaline - sajaks päevaks, tähendab see, et meie meeskondadel ja laevadel jätkub sajaks päevaks tööd, mida neil muidu poleks olnud," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Nõgene lisas, et laevafirma töötab ka teiste prahtimise võimaluste realiseerimiseks, et pandeemiast taastudes laevadele ja meeskondadele tööd pakkuda.

"Samaaegselt jätkame samm-sammult mõistagi oma tavapäraste laevaliinide avamist oma koduturgudel, sedamööda, kuidas piirangud leevenevad ja reisimine pole enam tabu," ütles Nõgene.