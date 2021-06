Ringkonnakohus tühistas Keresele ja Rohtlale tehtud trahvi

Ringkonnakohus tühistas esmaspäeval Harju maakohtu määruse advokaatide Paul Kerese ja Andri Rohtla trahvimise kohta, kuna leidis, et see oli põhjendmatu.

Harju maakohtu kohtunik Kristina Väliste tegi 6. mail määruse, millega kohus trahvis vandeadvokaat Paul Kerest ja vandeadvokaadi abi Andri Rohtlat ilma mõjuva põhjustea kohtuistungile ilmumata jätmise eest 1600 euroga.

Maakohuis trahvis kaitsjaid selle eest, et nad ei ilmunud 27. aprillil kohtuistungile. Kohus leidis, et mõjuva põhjuseta istungile ilmumata jätmisega rikkusid kaitsjad ühtlasi kohtu korraldust ja näitasid üles lugupidamatust kohtu suhtes.

Samas olid kaitsjad kohut teavitanud e-posti teel vähem kui tund enne istungi algust, et ei saa kohtuistungile ilmuda. Põhjusena nimetasid kaitsjad koroonaviiruse levikut ning seda, et Harju maakohtu istungisaalis ei ole võimalik järgida viiruse leviku takistamiseks ettenähtud nõudeid. Paul Keres teatas ühtlasi, et samal põhjusel ei ilmu kohtuistungile ka süüdistatav Ain Kaljurand.

Maakohtu istungisaali Keres ja Rohtla ei ilmunud, kuid osalesid erinevalt nende kaitsealusest Kaljurannast kohtuistungil selleks loodud niinimetatud virtuaalruumi kaudu. Kuna virtuaalruumi kaudu ei olnud kaitsjad nõus tunnistaja ristküsitlemisel osalema ning süüdistatav Kaljurand ei olnud istungile tulnud, oli kohus sunnitud kohtuistungi edasi lükkama.

Maakohus leidis, et kaitsjad jätsid kohtuistungile ilmumata mõjuva põhjuseta ega teavitanud kohut oma mitteilmumisest viivitamata. Kohus märkis, et kuigi kaitsjad ilmusid istungil osalemiseks loodud virtuaalruumi, keeldusid nad tunnistaja ülekuulamisest videosilla vahendusel, mistõttu ei saanud kohus istungile planeeritud ülekuulamist läbi viia ega istungiga jätkata. Sellest tulenevalt asus kohus seisukohale, et Keres ja Rohtla jätsid sisuliselt kohtuistungile ilmumata.

Kohus ei nõustunud kaitsjate väitega, et neil oli istungile tulemata jätmiseks mõjuv põhjus. Kohus märkis, et kohtusaalides on võimalik täita koroonaviiruse levimise vältimiseks kehtestatud nõudeid. Maakohus selgitas, et terviseameti esindaja on viibinud isiklikult Harju maakohtu saalis ning leidnud, et terviseohutuse tagamise meetmeid tuleb vaadata kogumis ning kogumis on terviseohutus kohtusaalis piisavalt tagatud.

Ringkonnakohus pidas sarnaselt maakohtule kaitsjate etteheiteid maakohtu saalile alusetuteks. Ringkonnakohus märkis, et vastavalt terviseameti seisukohale oli maksimaalne arvutuslikult lubatud inimeste hulk konkreetse kohtusaali kohta 23 inimest, sel kohtuistungil osalejaid oli vähem ehk korraga 20 inimest. Sellest tulenevalt pidas ringkonnakohus alusetuks kaitsjate väidet, et istungiks kasutatavas saalis ei ole kuidagi võimalik järgida koroonaviiruse leviku takistamiseks kehtestatud nõudeid. Sellest tulenevalt leidis ringkonnakohus, et Keresel ja Rohtlal, kes ei olnud nõus tehnilise lahenduse abil tunnistaja ülekuulamises osalema, ei olnud mõjuvat põhjust kohtusaali mitte tulla.

Ringkonnakohus leidis aga, et kuna maakohus oli ise andnud kohtumenetluse pooltele õiguse osaleda kohtuistungil niinimetatud virtuaalruumi kaudu, ei olnud alust lugeda kaitsjaid, kes seda võimalust kasutasid, istungile mitteilmunuiks.

Samuti leidis ringkonnakohus, et maakohus eksis trahvi määrates kriminaalmenetluse seadustikust tuleneva nõude vastu, et enne trahvi määramist tuleb kohtumenetluse poolt hoiatada. Ringkonnakohtu hinnangul ei olnud tegu, mida maakohus advokaatidele ette heitis, selline, mille puhul ei olnud eelnev hoiatamine võimalik.

Kokkuvõtvalt leidis ringkonnakohus, et Paul Kerese ja Andri Rohtla trahvimine ei olnud põhjendatud ning seetõttu tuli maakohtu määrus neile trahvi määramise osas tühistada.