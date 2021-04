Tallink nõuab Tallinna Sadamalt 15 miljoni euro tagastamist

Laevafirma Tallink leiab, et Tallinna Sadam on kuritarvitanud oma turgu valitsevat seisundit ja kehtestanud põhjendamatult kõrged sadamatasud. Tallink soovib osa maksude tagastamist. Hagi suurus on 15,4 miljonit eurot.

"See koosneb 2017., 2018. ja 2019. aastal meie hinnangul liigselt makstud sadamatasude tagastamisest. Aga selle hagi mõju on kindlasti oluliselt suurem," ütles Tallinki juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Tallink maksab aastas sadamatasusid 20–25 miljonit eurot. Sadamatasu koosneb laeva tonnaažist, kui palju sõidetakse, reisijate arvust ja sadamas tarbitud teenustest.

Hagi aluseks on ka kalkulatsioonid, mis võrdlevad Tallinna ja muude Läänemere sadamate tasusid.

Nõgene sõnul on Tallinna Sadama hinnad teiste sadamatega võrreldes, võttes arvesse ostujõu kvaliteeti, oluliselt kõrgemad.

Tallink pidas eelmisel aastal Tallinna Sadamaga läbirääkimisi üle kaheksa kuu. "Pakkusime välja väga mõistlikke kompromisse. Kahjuks need ei leidnud toetust ja seetõttu tuli minna ja paluda, et kohus annab hinnangu, kas Tallinna Sadama hinnastus ja hinnapoliitika on korrektne," lausus Nõgene.

Nõgene ei saa kohtuvaidlusele viidates avaldada, mis oli kompromisside sisu.

Tallinna Sadama hinnangul on Tallinki nõudmised ebamõistlikud.

"Me ei saa aru, et miks ainult sellepärast, et oleme Eesti ettevõte, peaksime pakkuma soodsamaid hindu, kui meie infrastruktuur või teenused, mida me pakume, on samaväärsed või tihti paremad kui Helsingis või Stockholmis," lausus Tallinna Sadama kommertsjuht Margus Vihman.

Vihman viitas innovatiivsematele lahendustele ja sadama lähedusele kesklinnaga.

"Küll me teame, et Tallinki majandusolukord ei ole täna kõige parem seoses COVID-i kriisiga ja reisijate arv on väga tugevalt langenud. Meie kompromiss oleks olnud ajutiselt hindu vähendada, aga mitte ainult Tallinkile, vaid kõigile laevaettevõtjatele, selleks, et tuua nad sellest kriisist välja," lausus Vihman.

"Mida me ei ole valmis tegema, mida me leiame, et on selgelt kahjulik nii ettevõttele kui meie aktsionäridele, on see, et vaidlustatakse meie hindade õigsus," lisas ta.

Nii Tallink kui Tallinna Sadam on börsiettevõtted. Kohtuvaidlus aktsiatele esialgu mõju avaldada ei tohiks.

"Kohtuvaidlused sel teemal kipuvad olema väga pikad. Selle hagi suurus – 15 miljonit eurot – on väga suur, aga kui me jaotame selle summa Tallinki aktsiate arvuga, mis on 670 miljonit aktsiat, siis see ühe aktsia kohta on kusagil 2 senti," ütles Swedbanki Baltikumi aktsiaanalüüsi juht Marek Randma.