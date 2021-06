Pika ajalooga pesupood Linette sulgeb tänavu Eestis kauplused

"Selline oli meie Rootsi juhtkonna otsus. Kasusaaja on Rootsi ettevõte ja nemad leidsid, et nii Eesti kui ka Läti ei ole enam piisavalt atraktiivsed. Muidugi mõista andis ka pandeemia natuke hoogu juurde," rääkis Linette jae- ja hulgimüügi juht Natalja Morozova ERR-ile.

Morozova sõnul tuli otsus sügisel koroonaviiruse teises laines kaupluste sulgemise tõttu. Kõik Linette kaupu müünud poed siiski hingusele ei lähe, Haapsalus tegutsenud kaupluse ostis ära kaupluseketi pikaajaline raamatupidaja. Tema käe all hakkab pood kandma nime Lilibet ning tegutseb edasi ka veebis.

"Ta müüb küll edasi Linette ja Rosme brändi, aga mis täpsemalt on juba kolmandate osapoolte otsustada," ütles Morozova.

Morozova sõnul on eraldiseisvatele pesukauplustele Eesti turul kindlasti koht. "Lihtsalt mastaabid Rootsi osas, ootused ja eeldused olid kordades suuremad. Aga sellistele poodidele on kindlasti Eestis koht. Linette eksisteeris üle 30 aasta, siin on ka mingi põhjus taga," sõnas ta.

Linette eelkäijaks oli 1940. aastal asutatud tootmisartell Võit. Eestis tootis Linette pesu aastani 2009. "Paraku otsusega viia tootmine üle Riiga sai Eesti poole jaoks natukene halvem otsus langetatud. Selline oli juhtkonna otsus 12 aastat tagasi. Linette Retail müüdi Rootsi ettevõttele, siis läks kogu tootmine Riiga, eksport samuti. See natukene raskendas olukorda Eestis," rääkis Morozova.

Ootamatult aitas otsusele kauplused sulgeda kaasa ka pandeemias suurenenud veebimüük.

"Mina siiralt usun, et kui ei oleks olnud pandeemiat, siis see otsus ei oleks tulnud meile kas üldse või vähemalt mitte viie aasta sees. Muidugi internetipoodide jõudsus oli ka otsuse taga. Internetipoed kasvasid kõikidest ootustest kolm korda üle. Ärilisest vaatenurgast oli mõistlikum pidada veebipoodi kui jaemüüki," ütles Morozova.

Veebimüügiga jätkab Rootsi omanikele kuuluv ettevõte ka edaspidi, seda küll Rootsis ja Lätis. Eestis müüb Linette pesu veebis edasi Lilibeti kauplus, mis omandas ka veebipoe.

"Juhtkonna otsus ei saanud sündida nii, et poed kaotame aga veebi jätame. Meil on veel kaks veebipoodi, koos Eesti omaga kokku kolm. Need kaks jäävad toimetama endise ettevõtte alt. Uus, Linette.ee, jääb Lilibetile, kes ostis ka Haapsalu poe ära," sõnas Morozova.

Läti turult siiski ettevõte täismahus ei välju, kuna seal jätkub tootmine. "Eksport jääb üle Valgevene, Venemaa. Kõik need riigid jäävad hulgimüüjatena, ka tootmine säilib, säilivad ka mõned poed, aga mitte sellises mahus nagu nad olid."