Kim Jong-un kritiseeris ametnikke koroonavastase võitluse läbikukkumise eest

Riiklik telekanal näitas poliitbüroo istungit, kus Kim teatas ka kõrgete ametnike vallandamisest, kuna nende vigade tõttu on elanike turvalisus olnud ohus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seni on Kim väitnud, et riigis ei ole koroonaviirusesse nakatunuid. Rahvusvahelised eksperdid on need väited kahtluse alla seadnud.