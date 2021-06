EMA: India AstraZeneca koroonavaktsiin pole EL-is heaks kiidetud

Aafrika Liit on kaevanud, et EL-i otsusel Indias toodetud Covishieldi süsti mitte tunnustada võib olla kahjulik mõju inimestele Aafrikas, kus seda laialdaselt kasutatakse.

"Ehkki see võib kasutada tootmistehnoloogiat, mis on analoogne Vaxzevria (AstraZeneca) vaktsiinile, ei ole Covishield kui selline praegu EL-i reeglite alusel heakskiidetud," teatas EMA.

"Seda seetõttu, et vaktsiinid on bioloogilised tooted. Isegi väikesed erinevused tootmistingimustes võivad viia erinevusteni valmistootes ja EL-i seadus näeb seetõttu ette, et tootmispaiku ja tootmisprotsesse hinnataks ja kiidetaks heaks osana kasutusloa andmise protsessist."

Amsterdamis baseeruv ametkond lisas: "Kui me peaks saama taotluse müügiloa andmiseks Covishieldile või kui kiidetakse heaks mistahes muutused Vaxzevria tootmispaikades, anname sellest teada."

Euroopa Liidus on kasutusloa saanud neli vaktsiini: Pfizer/BioNTechi, Moderna, AstraZeneca ja Johnson & Johnsoni. Veel neli on "kestval hindamisel": Venemaa Sputnik, Hiina Sinovac, Saksamaa CureVac ja USA Novavax.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on Covishieldi heaks kiitnud ja kurtnud, et osad riigid selle kasutamist ei luba.

"See on väga kahetsusväärne, sest AstraZeneca-Covishield on täpselt sama vaktsiin kui AstraZeneca-Vaxzevria, mida vaktsineerituse tõendina tunnustatakse," ütles Richard Mihigo WHO Aafrika harust.

"Asi on lihtsalt selles, et AstraZeneca-Covishieldi toodetakse ja kasutatakse muudes maailma jagudes peale Euroopa," ütles ta ning ärgitas EL-i riike Covishieldi vaktsineerimispassides tunnustama.

EMA märkis, et see ei vastuta EL-i reisimist puudutavate otsuste eest, kuivõrd see on Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide pädevuses.