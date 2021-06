Toetuse abil saab tänavu korda paarkümmend väärtuslikku taluhoone katust

Üks katusetoetuse saajatest on Mihkel Kaevats Saaremaalt. Tema stiilsete rookatustega talukompleks on pika ajalooga. Noorperemees ütles "Aktuaalsele kaamerale", et elumaja katus tehti 1980. aastal, aga toona mitte kõige õnnestunumalt. Parandada pole siin enam midagi.

"Siin on näha, et katus on olnud tegelikult nii paks, aga siis on pealt ära kulunud ja nüüd ei ole enam nii korralik. Olid ka hädased ajad, ei olnud häid meisterid, kohalikud mehed tegid. Ja suuremgi häda oli see, et materjal ei tulnud nii hästi kätte. Päris palju on taaskasutatud roogu," selgitas Kaevats.

Heddi Lutteruse maja Muhus sai vahepealse buumi ajal rookatuse peale aga eterniidikihi. Ka Lutterus saab tänu muinsuskaitseameti toetusele hoonele uue rookatuse. Järjekindlus viis sihile: kaks aastat prooviti katuseoetust ka varem küsida, kolmandat korda õnnestus.

"Kui ma sain teada, et on võimalus ka seda katusetoetust saada, siis ikka südamelähedasem oli see mõte, et selline väärikas vana talumaja ja talle sobiks originaalrookatus paremini. Seetõttu ma olen ka üritanud seda toetust saada ja seekord oli minu päev," rääkis Lutterus.

Kolmandat aastat järjest eraldab muinsuskaitseamet 200 000 eurot katusetoetust, mille eest saab kuni 19 talumaja uue roo- või laastkatuse. Taotlusi toetuseks esitati tänavu üle 60.

"Nende muinsuskaitse toetustega, tuleb ütelda, et need on päris kõvasti huvi kasvatanud. Meie aastasest tööst viimase kolme aasta jooksul tuleb tänu sellele toetusele umbes 1000 ruutmeetrit katust," ütles rookatusemeister Mihkel Ling.