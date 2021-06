Bill Cosby vabanes pärast kohtuotsust vanglast

83-aastane Cosby on kandnud Philadelphia vanglas ära üle kahe aasta temale määratud kolme- kuni kümneaastasest karistusest, vahendasid The Washington Post ja BBC.

Ta mõisteti 2018. aastal süüdi endise korvpalluri Andrea Constandi uimastamises ja seksuaalses kuritarvitamises 2004. aastal. Cosbyt süüdistasid seksuaalses rünnakus kümned naised, kuid kohtu all oli ta vaid Andrea Constandiga esitatud süüdistuste tõttu.

Nüüd otsustas aga Pennsylvania ülemkohus, et protsessi on rikutud. Kohtunik David Wecht selgitas, et 2005. aastal meelitas ringkonnaprokurör Bruce Castor Cosbylt tsiviilmenetluse käigus välja tunnistuse, lubades, et seda ei kasutata hiljem paralleelselt käinud kriminaalmenetluses. Hilisem ringkonnaprokurör Kevin Steele aga rikkus 2015. aastal seda kokkulepet ning kasutas Cosby tunnistust temale süüdistuse esitamiseks. Kohus märkis, et Steele oli kohustatud pidama oma eelkäija lubadust ning Cosbyle süüdistust mitte esitama.

"On vaid üks abinõu, mis saab täielikult taastada Cosby endise olukorra. Ta tuleb vabastada ning tulevased kohtupidamised neis konkreetsetes süüdistustes tuleb keelata," seisab 79-leheküljelises kohtuotsuses.

"Me ei eita, et see abinõu on nii karm kui ka haruldane. Kui see on siin õigustatud."

Oma otsuses leidis kohus ka, et Constandi juhtumiga mitte seotud süüdistajate tunnistused on kohtuprotsessi rikkunud.