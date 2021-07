Euroopa Liidu kõige jõukamad leibkonnad elavad Taanis. Taani peredel on EL-i suurimad rahavarud ja pensionisäästud.

Taani keskpanga andmetel on taanlastel ühe elaniku kohta finantsvarasid umbes 176 000 euro eest pärast võlgade väljaarvamist. Seda on kaks korda rohkem kui EL-i keskmisel kodanikul, teatas Bloomberg.

Taanile järgnevad Holland, Rootsi, Luksemburg ja Belgia.

"Taanlaste jõukus on osaliselt seotud sellega, et aastakümneid tagasi võeti kasutusele tööhõivega algavad pensionikogumisprogrammid," ütles majandusteadlane Camilla Poulsen.

"Hakkasin ise, ehki vastumeelselt, säästma juba 19-aastaselt," ütles Poulsen.

Taani peredel on samas ka Euroopa kõige suuremad hüpoteeklaenud. Keskpanga teatel on 86 protsendi laenudest võetud tagatisega. Taani kinnisvarahinnad on Euroopa ühed kõrgeimad.