Kinnisvarahinnad jätkavad terves maailmas pöörast kasvu

Kinnisvarahinnad kasvavad kiiresti kõikjal maailmas ja valitsused kardavad kinnisvaramulli tekkimist. Erinevad riigid on muutnud regulatsioone, et kinnisvaraturgu jahutada.

Poliitikud olid juba enne koroonaviiruse epideemia puhkemist mures, et Euroopas, Aasias ja Kanadas on liiga kõrged kinnisvarahinnad. Madalad intressimäärad hoidsid nõudlust suurena, teatas The Wall Street Journal.

Koroonaviiruse epideemia tõttu võtsid riigid kogu maailmas kasutusele stiimuleid, mille käigus pumpasid majandusse juurde veel triljoneid dollareid. Samuti töötab nüüd rohkem inimesi kodus, mis on muutnud nende tarbimisharjumusi.

Mitmed poliitikud soovivad hoida intressimäärasid edasi madalal, et majandus saaks taastuda koroonaviiruse epideemiast. Siiski on paljud poliitikakujundajad mures, et inimeste laenukoormus võib kasvada liiga suureks.

Taani keskpank hoiatas hiljuti, et epideemia ajal kasvanud odava raha hulk ja inimeste kokkuhoid viivad selleni, et laenuralli jätkub ja kinnisvara hinnad tõusevad.

"On selge, et kinnisvarahindade kasvamine 5-10 protsenti aastas ei ole pikas perspektiivis jätkusuutlik," ütles Taani keskpanga asepresident Karsten Biltoft.

Hiina reguleerivad asutused püüavad kinnisvaraturgu jahutada, kuid sellest on olnud vähe kasu. Näiteks Shenzeni linnas tõusid kinnisvara hinnad viimase aastaga 16 protsenti.

Uus-Meremaal karmistasid ametiasutused hiljuti hüpoteeklaenude standardeid.

"Austraalias Sydneys on hüpoteeklaenude nõudlus nii suur, et mitmed pangad näevad vaeva, et piisavalt laenu anda. Hüpoteegitaotluse menetlemise aeg on mõnel juhul pikenenud mõnelt päevalt enam kui kuule," ütles Shore Financiali krediidinõunik Christian Stevens.

"Olukord on täiesti hull. Me pole kunagi olnud nii hõivatud ja ei paista, et see lähiajal aeglustub," lisas Stevens.

OECD andmetel kasvasid 37 jõukas riigis kinnisvarahinnad 2020. aasta kolmandas kvartalis rekordilisele tasemele.

"Siiski ei karda eksperdid, et kordub 2008. aasta kinnisvaramulli lõhkemine. Suur osa maailmas tehtavatest kinnisvaratehingutest on tingitud reaalsest nõudlusest, mitte spekuleerimisest. Paljud pered soovivad suuremaid kinnistuid, kuna nad töötavad rohkem kodus," teatas The Wall Street Journal.

"Tegemist on ülemaailmse trendiga, inimesed on epideemia tõttu oma elustiili muutnud," ütles Knight Franki elamuuringute juht Kate Everett-Allen.

Kinnisvarahindade kasv muutis majaomanikud rikkamaks ja julgustas neid rohkem kulutama ja ehitama. Arendajad samal ajal loovad rohkelt pakkumisi.

Kopenhaageni kinnisvaramaakleri Michael Stausholmi sõnul on ta sel aastal müünud kolme kuuga rekordilised 45 kodu.

"Paljud inimesed tahavad oma raha tellistesse panna," ütles Stausholm.