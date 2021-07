Sloveenia eesistumine EL-i Nõukogus algas tüliga

Sloveenia eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus sai reedel nüri alguse, kui peaminister Janez Janša pidi tõrjuma süüdistusi, et ta on demokraatlike väärtuste vastu.

"Sloveenia ei ole teise klassi liikmesriik," ütles Janša ajakirjanikele päev pärast seda kui üks kõrge Euroopa Komisjoni liige ametlikult grupifotolt protestiks kõrvale jäi.

EL-i eesistujariik vahetub iga poole aasta tagant ja järjekorra jõudmine Sloveeniani on tekitanud Janša retoorika tõttu ärevust. Peaminister on suur USA ekspresidendi Donald Trumpi fänn ega ole hoidnud end Twitteris EL-i kritiseerides tagasi.

Neljapäeval keeldus Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans ühinemast komisjoni liikmete ja konservatiivse valitsusjuhi grupifotoga. Hollandi endisest välisministrist Timmermans avaldas seeläbi meelt seoses Janša "vastuvõetmatu ja laimava rünnakuga" kahe Sloveenia kohtuniku vastu.

Janša, kes on Ungari peaministri Viktor Orbani lähedane liitlane, oli kohtunike sõltumatuse kahtluse all seadnud, näidates Timmermansile ja teistele eurovolinikele fotot, kus kohtunikud olid koos vasaktsentristlike europarlamendi saadikutega.

Timmermansi reaktsiooni peale kostis Janša: "Kui volinik tunneb end rünnatuna, siis ma pean ütlema, et me ainult täpsustasime paari punkti. Kui sulle ei meeldi tõde, siis on see sinu, mitte tõe probleem."

"Meil ei ole mingit probleemi sellega, kui keegi midagi kontrollib: õigusriik, pressivabadus, meediarahastus," rääkis ta ajakirjanikele.

"Aga Sloveenia ei ole koloonia, ei ole teise klassi liikmesriik. Me nõuame täiesti võrdset kohtlemist," lisas ta.