Sloveenia peaminister pääses parlamendis tagandamisest

Vasakpoolsete parteide esitatud süüdistused hääletas parlament maha 44 häälega 42 vastu.

Neli vasaktsentristlikku opositsiooniparteid esitasid aprillis algatuse peaministri tagandamiseks, süüdistades teda koroonaviiruse kriisi ajal halvas juhtimises, sealjuures ebapiisavas koguses vaktsiinide hankimises.

Tagandamishääletusel pidi 90-liikmelises parlamendis tema vastu hääletama vähemalt 46 seadusandjat. Kui see oleks õnnestunud, siis oleks 62-aastane Janša ametist kõrvaldatud ja kuulutatud välja ennetähtaegsed valimised.

Janšat süüdistatakse peale selle meediavabaduse rikkumises, sealjuures tema suhtes kriitilise meedia ründamises ja riigi ainsa uudisteagentuuri STA rahastamise lõpetamises.

"Peaminister on käitunud kohtuväliselt, autoritaarselt, kahjulikult ja ohtlikult. Ta on mõnitanud demokraatiat ja teinud nalja enda riigi ja kodanike üle," ütles opositsiooni seadusandja Jani Möderndorfer parlamendis.

Janša tagandamisarutelu ajal parlamendis ei viibinud ning on algatuse tagasi lükanud kui "priviligeeritud poolte haleda sammu, mille eesmärk on riiki destabiliseerida".

Peaministri populaarsus on langenud madalaimale tasemele pärast ametisse asumist 2020. aasta märtsis. Tema paremtsentristlikul koalitsioonil on praegu 90-liikmelises parlamendis 45 kohta. Mitmed valitsuserakondade seadusandjad on viimastel kuudel poolt vahetanud.

Killustunud vasaktsentristlik opositsioon ei suutnud peaministrit ka veebruaris umbusaldada.

Juulis saab Sloveeniast Euroopa Liidu roteeruv eesistujariik.

Ljubljana kesklinnas on kogunenud alates aprillist tuhanded inimesed, süüdistades Janšat demokraatlike institutsioonide õõnestamises ja nõudes uusi valimisi.