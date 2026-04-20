Sloveenia peaminister Golob ei suutnud uut valitsust moodustada

Sloveenia ametistlahkuv peaminister Robert Golob, kelle partei saavutas eelmisel kuul parlamendivalimistel ülinapi võidu, teatas esmaspäeval, et tal ei õnnestunud koalitsiooni moodustada.

Tema teade avab ukse teiseks jäänud Janez Janšale, USA presidendi Donald Trumpi imetlejale, et püüda moodustada koalitsioon kahemiljonilises EL-i liikmesriigis.

"Ootame oma tööd opositsioonis," ütles 59-aastane liberaal Golob ajakirjanikele pärast presidendiga kohtumist, lisades, et ta ei leidnud paremtsentristlike parteide seast partnerit valitsuskoalitsiooni moodustamiseks.

Golobi liberaalid võitsid eelmisel kuul 29 kohta, samas kui kolm korda peaministriametis olnud Janša konservatiivid said 90-kohalises parlamendis 28 kohta.

67-aastane Janša on avalikult tagasi lükanud igasugused koalitsioonikõnelused.

Esmaspäeval kordas Janša, et tal ei ole valitsuse moodustamisega kiiret ning ta püüab teha seda, mis on "riigile kõige ideaalilähedasem".

"(Sloveenia Demokraatlik Partei) SDS ei moodusta hetkel ühtegi valitsust," ütles Janša.

Tema sõnul on ta vajadusel valmis "kasvõi homme" uuteks valimisteks.

Selle kuu alguses valis parlament oma avaistungil Janša konservatiivide ja ühe liitlase toel spiikriks süsteemivastasest erakonnast pärit seadusandja.

President Nataša Pirc Musar peab 30 päeva jooksul pärast parlamendi 10. aprilli avaistungit esitama parlamendile peaministrikandidaadi.

Kui kandidaat ei saa häälteenamust, näeb seadus ette 10-päevase tähtaja, mille jooksul erakonnad saavad uue kandidaadi esitada.