Tõrva vald rajas veekeskuse, kuid seda ise majandama ei hakka

Valgamaal Tõrvas avati üks kaasaegsemaid ja looduskaunimas kohas asuvaid veekeskusi. Tõrva Veemõnula nime kandva kompleksi majandamiseks kasutatakse uudset ettevõtlusvormi, mis tähendab, et omavalitsus on selle küll ehitanud, kuid tegevuskulusid katma ei pea.

Osaühingu Boa projekteeritud veekompleks on rajatud Tõrva gümnaasiumi juurde. Seal asub looduskauni vaatega 25-meetrine bassein, neli sauna, suur lastebassein, mullivannid ja päikeseterrass. Hoone teisel korrusel peaks selle aasta jooksul valmima 11 tuba nii õpilaste kui ka külalisõpetajate jaoks, aga ka välilaagrite korraldamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tõrva näide kinnitab, kui keeruline on väikelinna veekeskust rajada. Tõrvas on selleks ettevalmistusi tehtud 12 aastat ja alles nüüd on paljude unistus täitunud.

Suvituslinnas Tõrvas on küll neli järve, kuid siseruumides asuvat veekompleksi oli väga vaja, sest seni tuli ujuma minekuks ette võtta pikk sõit.

Tõrva Veemõnula ümber asuvad terviserajad, sügisel valmib selle kõrval uus staadion.

"Esiteks on see loomulikult mõeldud meie õpilastele. Teiseks annab see võimaluse tervislikult aega veeta kõigile meie valla inimestele. Ja loomulikult sai see kompleks tehtud niivõrd hea, et ka Tõrvat külastavad inimesed saaksid seda võtta kui külastusmotivaatorit, sest see kahtlemata on suunatud ka turistidele," selgitas vallavanem Maido Ruusmann.

Kompleksi rajamine maksis kolm miljonit eurot. Maksumaksja rahaga on see küll ehitatud, kuid tegevuskulud peaks piletirahast kaetud saama.

Konkursi korras leiti veekeskuse majandajaks erafirma.

"Vald ehitas selle valmis, meie sellele peale ei maksa. Küll aga tahame, et meie õpilastele oleks ujumine tasuta. Tõrva valla elanike jaoks on pilet siin kompleksis 20 protsenti odavam kui väljastpoolt tulijate jaoks, sest see on ehitatud Tõrva maksumaksja rahaga. See on see, mida meie tahame. Ülejäänud majandamise eest vastutab operaator," ütles Ruusmann.

Ujuma pääseb Tõrva Veemõnulasse juba laupäevast. Reede õhtul sai aga linnaõiguste andmise 95. aastapäeva puhul veekeskuse hoovis vaadata vabaõhulavastust "Näkki nägid?", millega kaasnes põnev valgusinstallatsioon.