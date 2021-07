Mertsina: OPEC-i kokkulepe on vajalik naftaturu korrastumiseks

Esmaspäeval kerkis bensiini hind Eestis rekordtasemele, sest naftakartell OPEC+ ei suutnud kokku leppida tootmiskvootides.

Mertsina rääkis Vikerraadio saates "Uudis+" saates, kuidas riikidel tuleb leida hea kompromiss ja sealt edasi minna, sest soov tootmist suurendada on olemas, küsimus on selles, kui palju suurendada. Tema sõnul ei ole probleem suuremate tootjate olemasolus, vaid hinnas.

"Probleem on just selles hinnas, et kui hind tõuseb oluliselt kõrgemale, siis see kiirendab veelgi enam USA kildanafta tootjate turuletulekut ja OPEC ei taha enda osa USA-le ära anda," ütles Mertsina.

Saudi Araabia ja Venemaa tegid ettepaneku 400 000 barreli päevas suurendamise peale alates augustist aasta lõpuni. Araabia Ühendemiraadid ei olnud nii väikese tootmise taastamisega nõus, sest nad on teinud suuri investeeringuid ja pakutud hind on nende arvates madal. Mertsina peab seda üheks olulisemaks põhjuseks, miks OPEC+ ei saanud tootmise kasvatamise kokkuleppe plaani osas kokkuleppele.

Mertsina peab tõenäoliseks stsenaariumi, et leitakse nafta juurdetootmise kompromiss, mis sobib kõikidele OPEC+ riikidele, ent eelkõige Araabia Ühendemiraatidele.

Ta lisas, et kui lähiajal kokkuleppele ei jõuta, siis võib naftahinna tõusmine veel jätkuda: "Eesti autokütuse hinnad käivad käsikäes naftaturu maailmahinnaga, kui hinnad langevad maailmas, siis langeb ka Eestis."