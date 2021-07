Austraalias registreeriti üle kümne kuu esimene koroonasurm

Sydneys ja selle ümbruses rakendatud liikumispiirangud pidid esialgse plaani järgi lõppema reedel, kuid nakatumise arvu kasvu tõttu võivad ametivõimud neid veelgi pikendada, vahendab Reuters.

Riigis on küll alustatud vaktsineerimisega, kuid siiani on see kättesaadav vaid 40+ vanuserühmale, mistõttu võivad noored inimesed viirust siiski suures mahus levitada.

Laupäeval lisandus New South Walesi osariiki 77 uut koroonajuhtu, mis on selle aasta rekord, piirkonnas domineerib delta tüvi. Võrreldes teiste riikidega on pandeemia Austraaliat siiski vähem räsinud: kokku on registreeritud 911 surmajuhtu ja nakatunud on 31 100 inimest