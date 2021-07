Madise: kolmandate riikide meremeestelt tuleb nõuda elamisluba või viisat

Õiguskantsleri poole pöördus Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing (EMSA), kes tõi välja, et Eesti ametivõimud ei nõua Eesti lipu all sõitvatel laevadel töötavatelt välismaalastest meremeestelt Eesti elamisloa või viisa olemasolu ega lühiajalise töötamise registreerimist.

EMSA leidis, et selline halduspraktika on vastuolus seadusega. Samuti seab see EMSA hinnangul Eesti meremehed halvemasse olukorda, sest kolmandatest riikidest pärit meremeeste suhtes ei kohaldata sel juhul välismaalaste seaduses sätestatud minimaalse töötasu ning Eesti töötukassa loa nõudeid, mis on kehtestatud Eesti tööturu kaitseks.

Madise leidis siseministeeriumile, transpordiametile ning politsei- ja piirivalveametile (PPA) saadetud soovituses, et ametid rikuvad seadust, kui ei nõua Eesti lipu all sõitvatel laevadel töötavatelt kolmandatest riikidest pärit meremeestelt Eesti elamisluba ega viisat ning lühiajalise töötamise registreerimise nõude järgimist.

Õiguskantsler märkis, et selleks, et neilt inimestelt ei olegi vaja viisat,

elamisluba ega lühiajalise töötamise registreerimist nõuda, peab riigikogu seadust muutma.

"Kehtiva seaduse järgi nimetatud nõuded kehtivad ja Eesti meremeestel on õigus, kui nad peavad seaduse täitmata jätmist oma huve kahjustavaks," nentis Madise.

Valeinfo PPA ja transpordiameti kodulehel

Segadust on tekitanud see, et PPA ja endise veeteede ameti, praeguse transpordiameti kodulehel on üleval info, et kolmandatest riikidest pärit välismaalased ei vaja Eesti lipu all sõitval laeval viibimiseks ja töötamiseks elamisluba, viisat ega lühiajalise töötamise registreerimist, sest neile kehtib erand.

PPA info järgi ei nõua Eestis kehtiv õigus erandina välismaalaselt elamisluba ega viisat Eesti lipu all sõitval laeval viibimiseks ja töötamiseks. "Seega võivad välismaalased viibida ja töötada Eesti lipu all sõitval laeval ilma Eesti viisa või elamisloata," märgitakse PPA kodulehel.

Põhimõtteliselt sama info on üleval ka transpordiameti kodulehel ning nemad toetuvad siseministeeriumi seisukohale, mille järgi kehtib meremeesele erand. Siseministeeriumi hinnangul on erandi aluseks see, et nendele meremeestele elamisloa andmine ei ole vajalik ega põhjendatud. "Kui neilt meremeestelt nõutaks viisa või elamisloa olemasolu, siis peaks neil olema registreeritud elukoht vaatamata sellele, et nad ei pruugi üldse tulla Eestisse või teistesse Schengeni riikidesse," oli siseministeeriumi põhjendus.

Siseministeeriumi hinnangul tekitaks bürokraatlik asjaajamine lisatakistusi ka ettevõtetele, kui on vaja kiiresti personali värvata.

Madise sõnul puudub välismaalaste seaduses selline säte, mis välistaks seaduse nõuete kohaldamise Eesti lipu all sõitvatel laevadel töötavate meremeeste suhtes.

"Samuti ei tulene sellist erandit välislepingutest. Kuna riigikogu ei ole sellist erandit kehtestanud, tuleb kohaldada välismaalaste seaduse nõudeid ka Eesti lipu all sõitvatel laevadel töötavate välismaalaste suhtes. See tähendab, et seaduse kohaselt peab ka Eesti lipu all sõitvatel kolmandatest riikidest pärit

meremeestel olema kas Eesti elamisluba või viisa, ning vajaduse korral tuleb registreerida nende lühiajaline töötamine," märkis õiguskantsler.

Madise sõnul tuleb halduspraktika kooskõlla seadusega. Samuti peab seadusega kooskõlla viima politsei- ja piirivalveameti ning transpordiameti veebilehel avaldatud teabe.