Vaktsineerimise pidurid on Maardu ja Sillamäe

Eesti omavalitsustest on kõige vähem koroonaviiruse vastu vaktsineeritud inimesi Maardus ja Sillamäel, kus täisealistest elanikest on vaktsineeritud alla 30 protsendi.

Maardu linnas on täisealistest elanikest vaktsineeritud vaid 28,9 protsenti ning Sillamäel 29,7 protsenti.

Narvas on vaktsineeritud 32,3 protsenti, Kohtla-Järvel 34,7 protsenti ja Narva-Jõesuus 37,6 protsenti täisealistest.

Tallinnas on täisealistest vaktsineeritud 49,8 protsenti, kuid linnaosades on suured käärid. Kui Pirital on vaktsineeritud 63 ja Nõmmel 62 protsenti, siis Lasnamäe näitaja on vaid 36,9 protsenti.

Ka Valgamaal Valga vallas on vaktsineeritud vaid 41,5 protsenti, kuid teistes Valgamaa valdades märkimisväärselt enam.

Maakondadest on kõige madalam ehk 36 protsenti vaktsineerimise hõlmatus Ida-Virumaal. Valgamaal on see 49,6, Harjumaal (sh Tallinn) 51,7 ja Pärnumaal 52 protsenti.

Maakondadest on ainsana üle 70 protsendi täisealistest vaktsineeritud Hiiumaal. Teisel kohal on Tartumaa 64 protsendiga. Saaremaal, Läänemaal ja Jõgevamaal on vaktsineeritud 58 protsenti täisealistest.