Tartu vaktsineerimiskeskus loodab valdade abil kaugemalt inimesi süstima saada

Kuigi Tartumaa vaktsineerimistempo on üks Eesti parimaid, siis arutatakse ka võimalusi, kuidas tuua vaktsineerimiskeskustesse inimesi väiksematest piirkondadest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuni vaktsineerimiskeskus töötab, on kliinikumi tööjõud koondunud sinna. Nii kaalutakse ka varianti tuua inimesed bussidega otse vaktsineerimiskeskusesse.

"Ma pigem arvan, et võib-olla eakamad inimesed ei pääse väga hõlpsasti liikuma nendest väiksematest maakohtadest, sest võib-olla bussitransport ei ole piisavalt sage. Siin võiks vald väga hästi tulla appi, et koondada need inimesed kokku. Me kindlasti võtame nad vastu, teenindame ära ja nad saavad minna tagasi oma bussi," rääkis Tartu vaktsineerimiskeskuse koordinaator Tiina Teder.

Tema sõnul oleks oluline saada vaktsineerimiskeskusesse inimesi eelkõige Elva ja Peipsiääre vallast, kus vaktsineerituid on alla 60 protsendi.

Elva abivallavanema Marika Saare sõnul tasuks sellist lahendust proovida, kuid vaja oleks ka riigi toetust.

"Osa kindlasti on neid, kes näevad, et see lahendus on mugav, buss võtab nad kodu juurest peale, viib ta vaktsineerimiskeskusesse. Aga ma ikkagi arvan, et see peaks olema väga tugev riigi partnerlusega, et see lõpuks ei jääks ainult omavalitsuste kanda. /.../ Omavalitsused ju selliseid kulusid oma eelarves ette näinud ei ole. Kui meil õnnestuks mingi hetk võib-olla neid vaktsineerimisbusse teistpidi kohtadele toimetada, siis tulemus oleks võib-olla veelgi efektiivsem," kommenteeris Saar.

Eesti vaktsineerimise korraldajate hinnangul on mitmed omavalitsused vaktsineerimise korraldamisega ise hakkama saanud ja peaksid ka edaspidi saama.

"Saarde omavalitsus, Lääne-Harjumaa valitsus on oma inimesed võtnud kokku ja toonud nad suurematesse vaktsineerimiskeskustesse kohale. /.../ Ma usun, et ka Elva suurune vald tuleb kenasti ka ise toime," ütles vaktsineerimise korraldamise töörühma juht Marek Seer.

Tartu vaktsineerimiskeskuse koordinaatori sõnul loodetakse lahenduse leidmiseks alustada läbirääkimisi valdadega selle nädala jooksul.