Eestisse tuleb sel nädalal 36 700 vaktsiinidoosi

Sel esmaspäeval tuleb Eestisse 29 500 doosi Pfizeri vaktsiini ja neljapäeval 7200 doosi Moderna vaktsiini. Kokku seega 36 700 doosi.

Nädala pärast on Pfizeri ja Moderna kogused täpselt samad, kuid sellele tuleb lisaks 8000 doosi Jansseni vaktsiini. Ehk kokku 44 700 doosi.

35 protsenti esmased kaitsesüstid + Janssen

Eelmisel nädalal tehti Eestis 42 343 vaktsineerimisest. Sellest 14 821 doosi ehk 35 protsenti olid esmased kaitsesüstid pluss ühedoosiline Jansseni vaktsiin.

Teisi kaitsesüste oli eelmisel nädalal 27 522 ehk ligi 65 protsenti kõikidest doosidest.

Esmaspäeva hommikusega seisuga on Eestis vaktsineerimisi tehtud kokku 583 560 inimesele. Neist 90 900 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 492 660 inimese vaktsineerimiskuur on aga lõpetatud.