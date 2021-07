Bulgaaria võib eliidivastase partei võidu järel langeda poliitilisse kaosesse

Pärast seda, kui loetud oli 98,9 protsenti hääletussedelitest, oli ITN kogunud 23,9 protsenti ning endise peaministri Bojko Borissovi partei GERB 23,7 protsenti häältest.

Esmaspäeval esitas ITN-i liider, populaarne telesaatejuht ja laulja Slavi Trifonov oma plaanid vähemusvalitsuse moodustamiseks, mis vaatlejate hinnangul on riskantne käik ja survestab tema võimalikke koalitsioonipartnereid.

Trifonov esitas oma prioriteedid ja võimalike ministrikandidaatide nimekirja, põhjendades seda väidetega, et koalitsioonivalitsuse moodustamine toob kaasa tagatoakokkulepete ohu. "On aeg, et kõik juhtuks parlamendis, teie silmade ees. Sest nii on moraalne," ütles Trifonov esmaspäeval oma käiku põhjendades.

Oma ettepanekud suunas ta korruptsioonivastastele väikeparteidele Demokraatlik Bulgaaria ning Tõuse üles! Mafia välja!, mis pääsesid parlamenti riigis kasvanud korruptsioonivastase pahameele laineharjal.

Trifonov ütles ka, et pole huvitatud peaministri kohast ja esitas sellele positsioonile Nikolai Vassilevi, kes on endine majandus- ja riigiminister ning ettevõtte Lazard Capital Markets tegevjuht.

Kolm protestiparteid ei suuda siiski ilmselt parlamendis enamust saavutada ning ITN peab saama mõne peavoolupartei nagu sotsialistide või türgi vähemuse partei MRF toetuse, et praegune kohusetäitja-valitsus välja vahetada.

Bulgaarias enamuse eelmisest kümnendist valitsust juhtinud Borissov leidis, et Trifonovi käik on rahvale puru silma ajamine ning ütles, et ilmselt ei taha ITN-i liider valitsust üldse moodustada. "Kõigest kuu pärast algavad arutelud uue riigieelarve eelnõu üle. Kuidas ta kavatseb kõigi nende parteide meele järele olla?" küsis Borissov.

Borissov ütles, et on valmis opositsiooni jääma ega kavatse valitsust moodustada isegi siis, kui tal selline võimalus avaneb.

Pärast aprillis peetud valimisi, mis selget võitjat ei andnud, ei suutnud Borissov uut toimivat koalitsiooni moodustada, kuna enamus teisi erakondi keelduvad temaga koostööst, sest väidavad, et Borissovil on korruptiivsed sidemed ja ta soosib mõjuvõimsaid oligarhe.

Vaatlejad ei välista ka kolmandaid üldvalimisi, mis tähendab, et Bulgaarial, mis on Euroopa Liidu üks vaesemaid riike, või tekkida raskusi EL-i koroonakriisi taasterahastu kasutamisplaanide ja uue eelarve koostamisega.