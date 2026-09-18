Rootsi sotsiaaldemokraatide liider sai ülesande moodustada valitsus

Rootsi parlamendi spiiker teatas reedel, et on pärast valimisjärgseid kõnelusi erakondade juhtidega teinud opositsioonijuhile, sotsiaaldemokraat Magdalena Anderssonile ülesandeks valitsus moodustada.

"Tänaste kõneluste taustal olen otsustanud teha sotsiaaldemokraatide juhile Magdalena Anderssonile ülesandeks püüda moodustada valitsus," ütles spiiker Andreas Norlén ajakirjanikele.

Aastatel 2021–2022 Rootsi esimese naispeaministrina ametis olnud Andersson seisab nüüd silmitsi raske ülesandega ühendada ideoloogiliste erimeelsuste tõttu lõhestunud vasakpoolne blokk.

"Võtan selle ülesande vastu suure alandlikkusega ning tegutsen uue valitsuse moodustamiseks konstruktiivselt," ütles 59-aastane Andersson sotsiaalmeediasse postitatud avalduses.

"Soovin juhtida valitsust, mis viib ellu uut suunda, mille poolt Rootsi rahvas on hääletanud – suunda, mis viib Rootsit edasi ja hoiab meie riigi ühtsena," lausus ta.

Eeldatavasti püüab Andersson moodustada valitsust koos kolme teise vasakpoolse erakonnaga: sotsialistliku Vasakpartei, liberaalse Keskpartei ja Rohelistega.

Keskpartei on teatanud, et on vastu valitsusele, kuhu kuuluvad Vasakpartei ministrid. Vasakpartei on aga kinnitanud, et toetab ainult sellist vasakpoolset valitsust, mille liige ta ise on.

Pärast pühapäevaseid parlamendivalimisi on neljal vasakpoolsel erakonnal 349-kohalises parlamendis kolmekohaline enamus ametist lahkuva peaministri Ulf Kristerssoni parempoolse alliansi ees, kuhu kuuluvad ka immigratsioonivastased Rootsi Demokraadid.

Norléni sõnul peab Andersson oma edusammudest aru andma 28. septembril, mil uus parlament esimest korda koguneb ja uue spiikri valib.

Kui Anderssonil ei õnnestu valitsust moodustada, on Kristersson valmis proovima ise enamust luua.

Pärast 2022. aasta valimisi kulus valitsuse moodustamiseks 37 päeva ja 2018. aastal 134 päeva.