Bulgaaria valimiste võitja loobus valitsuse moodustamisest

Bulgaaria viimased parlamendivalimised võitnud erakonna ITN juht Slavi Trifonov ütles teisipäeval, et loobub valitsuse moodustamisest. Bulgaarias on sel aastal parlamendivalimisi korraldatud juba kaks korda

Trifonov teatas teisipäeval Facebookis, et ei moodusta valitsust. "See tähendab, et toimuvad uued valimised," ütles Trifonov.

Trifonovi partei sai eelmistel valimistel 24,1 protsenti häältest. Eelmise peaministri Boyko Borissovi partei GERB sai 23,5 protsenti häältest.

Trifonov lubas valimiskampaanias võidelda korruptsiooni vastu. Korruptsioonivastased erakonnad aga ei soovi Trifonovi enam toetada.

Borissovi partei GERB ei suuda samuti parlamendis enamust moodustada, teatas Politico.

Kuna Trifonov ja Borissov ei suutnud valitsust moodustada, siis on president Rumen Radevil olemas volitused, et lasta valitsus moodustada kolmandal osapoolel. Kui see ei õnnestu, toimuvad uued valimised. Vahepeal juhivad riiki Radevi määratud ministrid.

Trifonov on Bulgaarias tuntud meelelahutaja. Tal on ka oma telesaade.