Eesti kaitseväelased jäävad Malisse ka edaspidi

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas, et Prantsusmaa lõpetab Sahara kõrbe lõunaaladel toimuva Barkhane´i operatsiooni tuleva aasta esimeses kvartalis.

Tuuli Dunetoni sõnul jääb Eesti ilmselt Maliga seotuks. "Mis puudutab Euroopa Liidu väljaõppemissiooni Malis ja ÜRO rahuvalve missiooni, siis vähemalt tänaste teadmiste põhjal Eesti ilmselt jätkab nendesse panustamisel ka edaspidi, sõltuvalt vabariigi valitsuse ja riigikogu otsustest. Ja Eesti kindlasti peaks jätkama ka erioperatsioonide sihtüksuses Takuba. Selles meil ei ole plaanis oma panust vähendada," rääkis Duneton.

"Jalaväe komponendi osas on hetkel vara indikatsioone anda. Need diskussioonid on alles ees. On võimalik, et Barkhane´i operatsiooni lõppemisega see väekontingent muudetakse ümber. Ja ma ei välistaks, et Eesti jalaväerühm ka Malisse edaspidi jääb. Aga hetkel ei ole meil Prantsusmaaga need kahepoolsed konsultatsioonid nii kaugel, et me saaks seda kindlalt väita," lisas Duneton.

Dunetoni sõnul on võimalik, et Eesti jalaväelased jätkavad Gao baasi valvamist, aga mitte praegu lõppenud operatsiooni raames. Samuti on võimalik, et nad leiavad erinevaid toetusfunktsioone ja ülesandeid Takuba raames.

Duneton rääkis, et kuna ohud Saheli piirkonnas on liikunud lõuna poole, siis Macroni otsusega vähendab Prantsusmaa tegutsemist Malis, aga selle võrra võidakse panustada rohkem kahepoolsesse kaitsekoostöösse teiste Saheli riikidega piirnevate lõunapoolsete riikidega.

Prantsusmaa jätkab siiski oma tööd koos liitlastega Malis. "Barkhane´i operatsioon lõpetatakse järgmise aasta esimeses semestris, kaitseväelaste arvu tänaselt 5100 sõdurilt vähendatakse 2500-3000 sõdurile."

Duneton märkis, et Euroopa liitlase peamine pingutus jääb erioperatsiooni Takuba, mis toimetab peamiselt Malis.

Duneton ütles, et Barkhane´i operatsioon on olnud Malis edukas ja tõenäoliselt oleks ilma selleta langenud terve riiki terroristide küüsi.