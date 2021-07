Euroopa Kohus lubab firmadel neutraalse kuvandi nimel keelata rätikandmise

Euroopa Liidus tegutsevad ettevõtted võivad keelata oma töötajatel islami pearäti kandmise, kui firmadel on vaja jätta oma klientidele neutraalne kuvand, otsustas Euroopa Kohus.

Luksemburgis tegutsev Euroopa Liidu kõrgeim kohus tegi otsuse vastuseks kahe Saksamaa mosleminaise kaebusele, kes eemaldati töölt pearäti kandmise eest. Erivajadustega laste hooldekodus hooldajana töötanud naine ja kassapidajana apteegis töötanud naised ei kandnud hidžabi, kui nad tööle võeti. Kuid aastaid hiljem, pärast lapsepuhkuselt naasmist, soovisid nad hakata pearätti kandma. Nende tööandjad nõudsid neil rätikandmisest loobumist või üleminekut teisele tööle ning lõpuks eemaldasid töölt, selgub kohtudokumentidest.

Euroopa Kohus pidi otsustama, kas rätikeeld töökohal tähendab usuvabaduse piiramist või on selline keeld lubatud, kuna lähtub ettevõtlusvabadusest ja vajadusest hoida neutraalset kuvandit. Kohus otsustas, et selline keeld on võimalik, kui tööandja põhjendab selle ära vajadusega hoida neutraalsust.

"Igasuguse poliitilist, filosoofilist või religioosset seisukohta kandva eseme avaliku kandmise keeld töökohal võib olla põhjendatud tööandja vajadusega hoida neutraalset kuvandit klientide silmis või hoiduda ühiskondlikest vaidlustest," seisab kohtu neljapäeval avaldatud otsuses.

Mosleminaiste pearäti ehk hidžabi, mis mähitakse ümber pea ja õlgade, kandmine on Euroopas aastaid erimeelsusi põhjustanud, tuues samas esile ka moslemite erineva lõimumistaseme erinevates ühiskondades.

Euroopa Kohus tegi juba ka 2017. aastal otsuse, milles leidis, et ettevõtted võivad islami pearättide kandmist teatud olukordades oma töötajatel keelata.