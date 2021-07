Bideni sõnul otsib USA võimalusi Kuubal internetiühenduse taastamiseks

President Joe Biden ütles neljapäeval, et USA uurib võimalusi Kuubal katkenud internetiühenduse taastamiseks.

"Nad on seal internetiühenduse katkestanud. Me kaalume, kas meil on tehnoloogilised võimalused seda juurdepääsu taastada," ütles Biden.

Kuuba võimud peatasid ligipääsu muu hulgas peamistele sotsiaalmeedia platvormidele ilmse sooviga takistada info levitamist valitsusvastaste protestide ajal ja järel.

Londonis baseeruva ühenduse NetBlocks andmed näitasid häireid ligipääsu WhatsAppile, Facebookile, Instagramile ja mõnele Telegrami serverile.

Kuuba valitsus suudab ligipääsu läbi lõigata riigifirma ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba) ja ainsa mobiilsideoperaatori Cubacel kaudu.

USA kutsus teisipäeval Kuubat lõpetama piirangud ja vabastama kõik kinnivõetud meeleavaldajad.

Seekordsed piirangud on samalaadsed kui 2020. aasta novembris, kui Havannas olid San Isidoro protestid kunstilise vabaduse eest.

Havanna eeslinnas sai esmaspäeval valitsusvastasel protestil surma üks inimene.

Enneolematud meeleavaldused kommunistliku diktatuurirežiimi vastu puhkesid pühapäeval ning laienesid esmaspäeval ja teisipäeval. Võimud reageerisid protestijate kinnivõtmisega.