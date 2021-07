USA kehtestas Kuuba ametnike vastu sanktsioonid

Värsked sanktsioonid on esimene Bideni samm, et avaldada Kuuba kommunistlikule valitsusele survet, mis on seotud hiljutiste meeleavaldustega, teatas The Times.

Sanktsioonide nimekirjas on Kuuba kaitseminister Alvaro Lopez Miera ja mitmed siseministeeriumi ametnikud.

"See on alles algus. USA jätkab Kuuba rahva rõhumise eest vastutavate isikute karistamist," ütles Biden.

Kuubal puhkesid 11. juulil valitsusvastased protestid. Riiki räsib majanduskriis ja koroonaviiruse epideemia. Sajad protestijad arreteeriti.

Kuuba valitsus süüdistab meeleavaldustes USA-d. Havanna hinnangul on meeleavaldajad USA toetatud "kontrrevolutsionäärid". USA väidab, et toetab Kuuba rahva õigust protestida.

USA ja Kuuba suhted on viimastel aastatel olnud tormilised.

Barack Obama administratsioon taastas 2015. aastal diplomaatilised suhted Havannaga. Donald Trumpi ajal kehtestas USA aga Kuubale mitmed reisi- ja majanduspiirangud.

Valge Maja uurib ka viise, kuidas hoida internetiühendus Kuubal avatuna.

"Sanktsioonid on algus, tuleb teha rohkem. USA peab tegema tööd, et pakkuda viivitamatut, tsenseerimata internetiühendust Kuuba inimestele. Inimesi tapetakse kuna nad nõuavad vabadust," teatas kongressisaadik Maria Elvira Salazar.