Vangistatud Zuma poeg manitses mässajaid varastama vastutustundlikult

Lõuna-Aafrika vabariik (LAV)on vaid ühe veresauna kaugusel kaosesse langemisest, pärast seda kui omakaitseväelaste rühmitused asusid märatsevate kampade eest eraomandit kaitsma, ütles Duduzane Zuma videoläkituses.

"Neile, kes relvadega end kaitsevad: tehke seda ettevaatlikult ja vastutustundlikult," lausus ta videos.

Duduzane Zuma lisas, et ka kauplustes märatsevad ja varastavad inimesed peaksid käituma vastutustundlikult, sest nad peavad arvestama, et eneste ja eraomandi kaitsjaid ei saa süüdistada selles, et nad kaitsevad seda, mis on neile oluline.

Tema sõnul on poodides laamendavad inimesed meeleheitel. "Kas ma andestan neile nende käitumise ja hävitustöö? Kindlasti mitte. Kuid me peame aru saama, et põhjuseks on vaesus, töötus ja ebavõrdsus," lausus Zuma.

Duduzane Zuma lisas pöördumises, et vandalism pole mingi lahendus ning üle käte läinud olukorrale tuleb leida teine väljapääs.

Omakaitsesalgad on pälvinud LAV-is laialdast tunnustust selle eest, et nad asusid eraomandi kaitsele peale seda, kui politsei ei saanud enam mässajatega hakkama.

Vägivald Lõuna-Aafrika vabariigis puhkes eelmisel nädalal, kui Jacob Zuma alustas kohtu solvamise eest 15-kuise karistuse kandmist.

Rahutuste kese on Zuma koduprovints KwaZulu-Natal ja lisaks sellele on vägivald levinud ka Gautengi provints, kus asub Johannesburg.

LAV-i president: rahutused olid kavandatud

Eelmisel nädalal Lõuna-Aafrika Vabariigis puhkenud rahutused olid kavandatud, ütles president Cyril Ramaphosa reedel ja lisas, et tuvastatud on 12 kahtlusalust.

"On päris selge, et need rahutuste ja rüüstamise juhtumid olid õhutatud, et olid inimesed, kes seda planeerisid ja koordineerisid," ütles president rahutuste keskmesse, KwaZulu-Natali provintsi saabudes.

"Me saame nad kätte, oleme juba mitmed neist tuvastanud, ning me ei lase anarhial ja vägivallal oma riigis maad võtta," ütles Ramaphosa ajakirjanikele.

Valitsus teatas neljapäeval, et üks rahutuste arvatavaist õhutajaist on kinni peetud ja 11 jälgitakse.