LAV-i kohus mõistis kunagise presidendi Jacob Zuma vangi

Konstitutsioonikohus mõistis Zuma varem süüdi selles, et ta eiras presidendiametis olles korraldust tulla korruptsiooniuurimises ülekuulamisele, vahendas BBC.

Nüüd on Zumale antud viis päeva aega enda politseisse üles andmiseks. Kui ta seda ei tee, peab siseminister andma välja määruse tema arreteerimiseks.

Võimul olles oli Zuma seotud altkäemakse puudutavate väidetega. Ettevõtjaid süüdistati vandenõus poliitikutega, et mõjutada otsustusprotsessi. Zuma ilmus ülekuulamisele ühe korra ning keeldus seda tegemast järgnevatel kordadel.

Ülemkohtuniku asetäitja Sisi Khampepe ütles istungil, et Zuma keeldus oma tegevust kohtus selgitamast ning otsustas selle asemel teha provokatiivseid ja kiuslikke avaldusi, millega püüdis seada kahtluse alla kohtusüsteemi terviklikkust.

"Mul ei jää üle muud võimalust, kui mõista Zumale vanglakaristus lootuses, et see saadab selge sõnumi, et õigusriik ja õigusemõistmine toimib," lisas kohtunik.

Zuma ei olnud ise kohtus otsust kuulamas ning on korduvalt kuulutanud, et ta on suure poliitilise vandenõu ohver.

Eraldiseisvas menetluses ei tunnistanud Zuma end süüdi teda puudutavas korruptsiooniuurimises, mis hõlmab ka 1990. aastatel sõlmitud viie miljardi dollari suurust relvade lepet.

Zuma lahkus presidendiametist 2018. aastal.