Teise samba maksete kompenseerimise määrus läks kooskõlastusringile

"Kõigile pensionikogujatele, kelle eest jäid nelja protsendi maksed vahepeal tegemata, kompenseeritakse need maksed lähiaastatel. Esimesed maksed tehakse septembris sambast lahkujatele," ütles rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross. "Neile, kes sambas aga jätkavad, kantakse see raha aastatel 2023 ja 2024 teise sambasse ja kui pensionifondide keskmine tootlus on olnud positiivne, siis koos selle vahepealse tootlusega. Kes soovib seda võimalust kasutada, kuid on teinud avalduse teisest sambast lahkumiseks, saab selle veel juuli lõpuni tagasi võtta."

Riik peatas 2020. aasta lisaeelarvega alates 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini teise sambasse sotsiaalmaksu arvelt tehtavad nelja protsendi sissemaksed. Erandiks olid aastatel 1942–1960 sündinud inimesed, kelle puhul jätkusid sissemaksed tavapärases korras.

1961. aastal ja hiljem sündinud inimestele, kes tegid makseid ajal, mil sotsiaalmaksu arvelt teise sambasse sissemakseid ei tehtud, kompenseeritakse need tegemata jäänud nelja protsendi maksed.

Tegemata jäänud maksed kompenseeritakse aastatel 2023 ja 2024, mil tehakse täiendavad maksed pensionikogujate teise sambasse. Kui pensionifondide keskmine tootlus on perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini positiivne, suurendatakse kompenseeritavat summat ka selle tootluse võrra.

Sambast lahkujatele kompenseeritakse raha väljavõtmise kuul ka tegemata jäänud nelja protsendi maksed. Esimesed väljamaksed tehakse seega 2021. aasta septembris. Kui 2021. aasta septembris või 2022. aasta jaanuaris teisest sambast lahkuja on füüsilisest isikust ettevõtja, saab ta oma tegemata jäänud nelja protsendi maksed kahes osas – 2020. aasta kohta arvutatud osa sambast lahkumisel ja 2021. aasta kohta arvutatud osa 2022. aasta mais, mil kogumispensioni maksed on maksu- ja tolliametile deklareeritud.

Aastatel 2023 ja 2024 laekub kompensatsioon juba teise sambasse. Kui keegi jõuab enne teisest sambast pensionile jääda või sambast lahkuda, maksab pensionikeskus talle välja ka kompenseerimise tulemusel laekunud summa. Kui pensionile minnes valiti fondipension, sõlmiti kindlustusseltsiga pensionileping vaid osa teise samba raha eest või võeti korraga välja osa teise samba rahast, laekub ka kompenseeritav summa pensionisaaja teise sambasse. Fondipensioni väljamaksetes võetakse lisandunud raha automaatselt arvesse, muudel juhtudel tuleb raha väljavõtmiseks teha lihtsalt uus avaldus.