Soomes leiti võõrkala, mis väidetavalt sööb karvu

Kalateadlane Meelis Tambets ütles, et seda päris tõsiselt ei maksa võtta.

"Kui jalga nina ees hoida, siis võib olla näksab," ütles Tambets.

Tegemist on siiski võõrliigiga. Tambets sõnas, et päikeseahven on tegelikult pärit Ameerikast, kuid on nüüd ka Euroopas levima hakanud.

Tambetsi sõnul on tegemist sisevee kalaga, kes satub loodusesse inimeste akvaariumitest. Ta ütles, et Soomest liik Eestisse ilmselt ei levi, kuid võib ka siin akvaariumite kaudu loodusesse pääseda.

Tambets selgitas, et päikeseahven on ahvena kauge sugulane. Ta näeb ahvena moodi välja, on ilus ja kirev.

Tambets ütles, et päikeseahven on Eestis ohtlike kalade nimekirjas. Selles nimekirjas on kalaliigid, millel on oht Eesti looduses levima hakata ning selle tõttu on nende riiki sissetoomine ja omamine keelatud.

"Looduskaitse filosoofia tänapäeval on see, et võõrliike ei taheta," ütles Tambets.

Tema sõnul oleks päikeseahvena levik looduses halb mitmel põhjusel. Esiteks sööb päikeseahven väikeseid kalu. Teiseks on Tambetsi sõnul veekogudes liigid üsna tihedalt ning päikeseahven võib mõne kohaliku kala niši ära võtta. Tambetsi sõnul võivad võõrliigid ökosüsteeme mõjutada ka kaudselt läbi toiduahela.

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi professor Kalle Olli ütles, et võõrliike tekib Eestisse juurde igakuiselt. Ta ütles, et sellega aitavad kaasa inimesed.

Ta ütles, et kui uus võõrliik tuleb, siis alguses on kaos, kuid kümne aastaga loodus kohaneb ning olukord rahuneb ning siis on lihtsalt looduses üks liik juures. Ta ütles, et kuigi uute liikide tulemist ei peaks soodustama, peaksid ka inimesed nendega kohanema.

Olli ütles, et kui võõrliik on kanda kinnitanud, siis selle vastased kampaaniad ilmselt enam liigist lahti ei saa, vaid panevad pigem inimesi ennast ennast paremini tundma.