USA kohus trahvis ravimifirmat Johnson & Johnson 572 miljoni dollariga

Oklahoma kohus trahvis ravimifirmat Johnson & Johnson 572 miljoni dollariga. Kohtuniku hinnangul on tõestatud ravimihiiu panus USA-d vaevavasse opioidikriisi, sest ettevõte reklaamis eksitavalt tugevat sõltuvust tekitavaid retseptiravimeid.

"See tegevus on ohtu seadnud tuhandete Oklahomas elavate inimest tervise," märkis kohtunik.

Ühendriikides langes opioidide väljakirjutamine 2018. aastal president Donald Trumpi algatatud tegevuste mõjul 17 protsendi võrra, mis on suurim aastane langus rohkem kui 25 aasta jooksul, näitasid maikuus avaldatud terviseuuringute firma Iqva andmed.

Langus näitab, et arstid on hakanud opioididesse ettevaatlikumalt suhtuma, sest epideemia on võtnud poliitilised mõõtmed ja jõudnud kohtutesse.

Retseptiopioidide hulk on Iqva andmetel kahanenud 2011. aasta kõrghetkega võrreldes 43 protsenti. Kogused on aga endiselt suured. Kui 1992. aastal võttis täiskasvanu keskmiselt 22 tabletti, siis 2011. aastaks tõusis see arv 72 tabletini, langedes mullu 34 tabletini.

Alates 2014. aastast on opioidide üledoos lühendanud USA-s oodatava eluea pikkust.

2017. aastal suri ravimiüledoosi tagajärjel umbes 70 000 ameeriklast - 10 protsenti rohkem kui 2016. aastal. Opioididele langes vaid osa süüst.