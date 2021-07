Tallinnas avaldasid inimesed meelt vaktsineerimise vastu

Seekordsel meeleavaldusel oli põhiteemadeks sundvaktsineerimine ja arutleti selle üle, kas lapsi tohiks vaktsineerida ja kas see oleks mõeldav ilma vanemate loata. Juttu oli ka rasedate vaktsineerimisest. Plakatitel nõuti vabadust valikuvõimalust kas vaktsineerida või mitte.

"Et ei pandaks riiki kinni nende jaoks, kes ei ole vaktsineeritud ja haigust põdenud ja ei oleks hirmu. Ma tahaks, et meie maa oleks vaba ja et igaühele jääks valikuvõimalus," rääkis meelt avaldama tulnud Polina.

Miitingule tulnud Küllil oli kaasas mitu plakatit. Üks viitas põhiseadusele, mille järgi on meditsiinikatsed keelatud.

"Vaadake uuematest teadusuuringutest kui palju on covidi vastu ravi, kui palju on teadusuuringuid. Kui meie ministrid ei julge nendest teadusuuringutest rääkida või ei taha nendest rääkida siis tuleb tänavale tulla inimestel, kes käsitlevad oma konstitutsionaalset vabadust seista oma maa ja riigi eest," rääkis Külli.

Riigikogu EKRE fraktsiooni liige Kalle Grünthal ütles, et riigikogu menetluses on praegu eelnõu, millega EKRE soovib muuta sundvaktsineerimise karistatavaks.

"Minu hinnangul on paigast ära üldse sihik kuhu ja mismoodi haigust tõrjuda. Meil ei ole vaja mitte vaktsineerida, meil on vaja inimestes tekitada ja kindlaks teha need isikud, kellel on olemas antikehad. See hoiab ju ühiskonna lahti, kui me hakkame seda kindlaks tegema, siis ei olegi ju piiranguid vaja. Teine asi on see, et ma ei ole päris kindel, et meile antakse statistika poolt õigeid andmeid selle haiguse ja selle kulgemise osas. Aga see on minu subjektiivne arvamus," sõnas Grünthal.

Eelmised vaktsiinivastatste meeleavaldused olid märtsis ja mais.