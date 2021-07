Samost ja Luts ootaks Repsi uurimise küsimuses kiiremat selgust

"Tegemist ei ole ju ülikeerulise juhtumiga. Kui inimesele on esitatud kahtlustus omastamises, siis võiksime jõuda juba selguseni. Seda ei taha mitte ainult Reps, vaid ka teised Keskerakonna liikmed," rääkis Samost, kes viitas, et Reps sai kahtlustuse juba 19. veebruaril.

Luts ei olnud siiski kindel, kas Reps seda tahab - vähemalt tema keeldumine asjast rääkida näitab, et endine haridus- ja teadusminister sooviks asja vaibumist.

Samosti hinnangul on juhtum mõlemalt poolt vaadatuna veider. "Küsimus, kas minister tegi neid asju, milles teda kahtlustakse, ei tohiks olla ülemäära keeruline. Teisalt peaks ka Reps ise olema suuteline mäletama. Mõlemalt poolt vaikimine teeb asjade kulu keerulisemaks ja segasemaks," leidis ta.

Samost oletas, et uurimise osas jätkuva vaikuse põhjuseks võivad olla Repsi ja prokuratuuri vahel käivad kõnelused kokkuleppe sõlmimiseks. "Aga arvestades asja kõrget profiili, on praegu küll pall Repsi poolel peal, ükskõik kui piinarikas see ei ole," ütles Samost.

Luts lisas, et praegune olukord Repsi ümber halvab Keskerakonna toimimist: "Sest ükskõik, mida erakond tahab öelda oma valijate huvides, on see varjutatud nendest pisi-moosivargustest nagu "Joogid autosse" juhtum või Repsi teema," tõdes Luts.

Repsi ja muude hiljutiste juhtumite - lisaks eeltoodule veel ka kuriteos süüdi mõistetud Kalev Kallo erakonda jätmine - taustal ei ole enam tõsiselt võetavad Jüri Ratase kunagised väited soovist erakonda muuta, märkis Luts. "See kõik mõjub Keskerakonnale äärmiselt kehvasti ja erakond peaks ka ise sellest aru saama," rääkis ta. Luts viitas ka viimastele arvamusuuringutele, mis näitavad Keskerakonna reitingu langust.

Samost tunnistas, et tema jaoks on põhiline küsimus Repsi juhtumis, miks ta pidi oma tõusva poliitilise karjääri ohtu seadma väikeste rumalate sammudega, mille mõju peaks olema selge igaühele, kes mõnegi aasta on poliitikas või ministeeriumis tegutsenud.

Lisaks oli saates pikemalt juttu Nord Stream 2 ehitamisest, Euroopa rohepoliitikast ja uutest plaanidest ehitada Eestisse puidukeemiatehas, presidendivalimistest, koroonaviiruse levikust ning Eesti ja Läti olukorra erinevustest.