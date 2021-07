Allikad kinnitasid Tucker Carlsoni väidet, et NSA avaldas ta identiteedi

USA riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) aruandega kursis olevad allikad kinnitasid, et agentuur avaldas juunis Fox News saatejuhi Tucker Carlsoni identiteedi. NSA samas eitas juunis, et paljastas Carlsoni identiteedi.

Avaldamine viitab siinkohal praktikale, mis võimaldab riikliku julgeoleku ametnikel näha salaja jälgitavate välismaalastega kirjavahetuses või suhtluses olevate USA kodaniku isikut, teatas The New York Post.

Seaduse kohaselt on nimede avaldamine rangelt keelatud.

Allikate sõnul ei olnud Carlson NSA otsene ega juhuslik sihtmärk.

Populaarne Fox Newsi saatejuht Carlson väitis juunis, et NSA lekitas tema identiteedi sihilikult.

Carlson süüdistas NSA-d, et agentuur jälgib tema kirjavahetust. Carlsoni sõnul proovis agentuur leida kahjulikku materjali, mis sunniks ta eetrist lahkuma.

Agentuur väitis alguses avaldatud hoolikalt sõnastatud kommentaaris, et Carlson pole kunagi olnud nende sihtmärk.

"See, et NSA saab avalikustada Carlsoni või mõne teise ajakirjaniku, kes tahab uudist teha, on täiesti vastuvõetamatu. See tekitab tõsiseid küsimusi NSA tegevuse kohta kui ka nende esialgse eitamise kohta, mis oli tohutult eksitav," ütles Fox Newsi pressiesindaja.