Trump käivitas uue isikliku meediaplatvormi

"Platvormi nimi on From the Desk of Donald Trump ja see võimaldab endisel presidendil lõpuks oma toetajatega otse suhelda," teatas Fox News.

Platvorm võimaldab Trumpil postidada kommentaare, pilte ja videoid. Trumpi toetajad saavad endise presidendi postitusi jagada ka Facebookis ja Twitteris.

Platvormil pole veel aga funktsioone, mis võimaldaksid kasutajatel Trumpi postitustele vastata.

"See on lihtsalt ühesuunaline suhtlus. See platvorm võimaldab Trumpil suhelda oma jälgijatega," ütles projektiga seotud allikas.

Reklaamvideos kirjeldatakse platvormi kui "vabaduse majakana", mis tegutseb "vale ja vaikuse ajal".

Twitter teatas jaanuaris, et Trumpi konto blokeeriti lõplikult.

"Ma ei tähista ega tunne uhkust, et pidime Trumpi konto blokeerima. Usun, et see oli Twitteri jaoks õige otsus," teatas jaanuaris Twitteri asutaja Jack Dorsey.

Trump on samuti mitu korda vihjanud, et ta võib 2024. aasta presidendivalimistel uuesti kandideerida.